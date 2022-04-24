https://ria.ru/20220424/yavka-1785202451.html

Явка на парламентских выборах в Словении составила почти 50%

Явка на парламентских выборах в Словении составила почти 50% - РИА Новости, 24.04.2022

Явка на парламентских выборах в Словении составила почти 50%

Явка на выборах депутатов Государственного собрания (парламента) Словении за три часа до конца волеизъявления составила 49,3%, сообщила государственная... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:35

2022-04-24T19:35

2022-04-24T19:39

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БЕЛГРАД, 24 апр – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Государственного собрания (парламента) Словении за три часа до конца волеизъявления составила 49,3%, сообщила государственная избирательная комиссия (ГИК).Выборы идут в 11 избирательных округах страны, от каждого округа выбираются по 11 депутатов, и еще по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на около 3 тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте.Правом голоса обладают почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.Согласно данным избиркома к 16.00 (17.00 мск) в волеизъявлении приняли участие 49,3% избирателей или 836 тысяч человек. Данные на брифинге около 17.30 (18.30) огласил председатель комиссии Петер Голоб. О значимых нарушениях не сообщается.С 19 по 21 апреля прошло досрочное голосование на сотне участков, своим правом воспользовались 130 151 или 7,67% избирателей.Ранее ГИК принял решение не организовывать избирательный участок при посольстве Словении в Москве и заявил, что из-за "ситуации с безопасностью и материально-техническими условиями в РФ, а также приостановки почтового сообщения с Россией" выборы в этом посольстве не могут быть проведены. Также невозможно проголосовать по почте из РФ.На места в парламенте Словении претендуют свыше 20 политических блоков и движений. Апрельские опросы общественного мнения показали, что правящую Словенскую демократическую партию (SDS) премьера Янеза Янши поддерживают более 25% избирателей, левоцентристское "Движение Свобода" Роберта Голоба - около 26%, остальные предпочтения распределились в основном среди оппонентов премьера. Для вхождения в состав Государственного собрания политическим силам надо преодолеть барьер в 4% голосов.

https://ria.ru/20220406/sloveniya-1782155248.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, словения, выборы, янез янша