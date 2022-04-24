https://ria.ru/20220424/yaponiya-1785136806.html
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек
Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:38
2022-04-24T03:38
2022-04-24T09:46
в мире
япония
хоккайдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785146398_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_064a35cd5fb1b297e0148cd1a22023d3.jpg
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK.Все они без сознания. Позже стало известно, что в этом же районе нашли еще трех человек, их состояние неизвестно.Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.
https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html
япония
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785146398_696:0:3000:1728_1920x0_80_0_0_50d1d7e98baaafaa2788ebb75d4a22ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо
03:38 24.04.2022 (обновлено: 09:46 24.04.2022)
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек
NHK: в районе пропажи круизного судна "KAZU 1" на севере Японии обнаружили четырех человек