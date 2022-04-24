https://ria.ru/20220424/yaponiya-1785136806.html

СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек

СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек - РИА Новости, 24.04.2022

СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек

Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T03:38

2022-04-24T03:38

2022-04-24T09:46

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ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK.Все они без сознания. Позже стало известно, что в этом же районе нашли еще трех человек, их состояние неизвестно.Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.

https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html

япония

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Максим Горбачев

в мире, япония, хоккайдо