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СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек
Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T03:38
2022-04-24T09:46
в мире
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK.Все они без сознания. Позже стало известно, что в этом же районе нашли еще трех человек, их состояние неизвестно.Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.
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в мире, япония, хоккайдо
03:38 24.04.2022 (обновлено: 09:46 24.04.2022)
 
СМИ: в районе пропажи судна на севере Японии обнаружили четырех человек

NHK: в районе пропажи круизного судна "KAZU 1" на севере Японии обнаружили четырех человек

© AFP 2022 / 1st Regional Coast Guard Headquarters Поисково-спасательная операция на месте пропажи круизного судна "KAZU 1" на Хоккайдо
Поисково-спасательная операция на месте пропажи круизного судна KAZU 1 на Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / 1st Regional Coast Guard Headquarters
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Японские спасатели обнаружили четырех человек в районе, где пропало круизное судно "KAZU 1", передает телеканал NHK.
Все они без сознания. Позже стало известно, что в этом же районе нашли еще трех человек, их состояние неизвестно.
Судно "KAZU 1" накануне утром вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил примерно в 13:15 по местному времени (07:15 мск). По информации Управления безопасности на море, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и двое членов экипажа.
К предполагаемому месту нахождения судна отправились два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились военные.
Премьер-министр Фумио Кисида из-за происшествия прервал поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.
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