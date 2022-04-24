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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/voskresenie-1785130335.html
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым - РИА Новости, 24.04.2022
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T00:08
2022-04-24T11:16
религия
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости).Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля."Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В праздник святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который, "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом"."Пасха – это победа жизни над смертью, света над тьмой. Пасха – безусловное торжество любви Бога к человеку. Своим крестным подвигом и славным Воскресением Христос даровал нам самое важное и ценное, чего только может искать душа – единство с нашим Творцом, возможность быть и называться его детьми, как о том говорит нам Священное Писание", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.По его словам, радость о Воскресении Спасителя не исчезает через день или два после праздника. "Из духовного опыта многие христиане знают, что пасхальная радость способна наполнить смыслом каждый день жизни, когда в свете Воскресения меркнут все печали и скорби земного бытия, когда из души уходят страхи, тревоги и уныние, ведь Господь действительно близок, по слову Апостола", - рассказал он."В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос!", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20220424/pravoslavnye-1785006297.html
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Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости). Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.
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пасха, русская православная церковь
00:08 24.04.2022 (обновлено: 11:16 24.04.2022)
 
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелал здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе, следует из видео-обращения патриарха по случаю Пасхи (имеется в распоряжении РИА Новости).
Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово - в Русской православной церкви в 2022 году встречают 24 апреля.
"Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В праздник святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который, "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом".
"Пасха – это победа жизни над смертью, света над тьмой. Пасха – безусловное торжество любви Бога к человеку. Своим крестным подвигом и славным Воскресением Христос даровал нам самое важное и ценное, чего только может искать душа – единство с нашим Творцом, возможность быть и называться его детьми, как о том говорит нам Священное Писание", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
00:00Религия
Православные встречают Воскресение Христово
По его словам, радость о Воскресении Спасителя не исчезает через день или два после праздника. "Из духовного опыта многие христиане знают, что пасхальная радость способна наполнить смыслом каждый день жизни, когда в свете Воскресения меркнут все печали и скорби земного бытия, когда из души уходят страхи, тревоги и уныние, ведь Господь действительно близок, по слову Апостола", - рассказал он.
"В эти святые дни желаю вам неиссякаемой духовной радости, здравия, мира и укрепления в вере. Еще раз поздравляю всех вас с праздником Пасхи Божией, свидетельствуя, что воистину Воскресе Христос!", - заключил патриарх Кирилл.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве
 
РелигияПасхаРусская православная церковь
 
 
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