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С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек

С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек - РИА Новости, 24.04.2022

С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек

Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:52

2022-04-24T01:52

2022-04-24T01:52

в мире

ливан

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра общественных работ и транспорта страны Али Хамию.Как сообщало ранее местное отделение Красного Креста, на борту затонувшего катера находились порядка 60 человек.Ливанский Красный Крест заявил, что направил в Триполи 10 машин скорой помощи, отмечает агентство.

https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливан