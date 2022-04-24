https://ria.ru/20220424/spasenie-1785134291.html
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек - РИА Новости, 24.04.2022
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:52
2022-04-24T01:52
2022-04-24T01:52
в мире
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_0:322:2839:1919_1920x0_80_0_0_e627816d86f9617e4b3255b9f5f97af5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра общественных работ и транспорта страны Али Хамию.Как сообщало ранее местное отделение Красного Креста, на борту затонувшего катера находились порядка 60 человек.Ливанский Красный Крест заявил, что направил в Триполи 10 машин скорой помощи, отмечает агентство.
https://ria.ru/20220419/proisshestvie-1784277707.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_40e420cd59ee917dae7e3362ad5a4467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
С затонувшего в районе ливанского города Триполи катера удалось спасти 45 человек