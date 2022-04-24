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С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек - РИА Новости, 24.04.2022
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С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек - РИА Новости, 24.04.2022
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:52
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в мире
ливан
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра общественных работ и транспорта страны Али Хамию.Как сообщало ранее местное отделение Красного Креста, на борту затонувшего катера находились порядка 60 человек.Ливанский Красный Крест заявил, что направил в Триполи 10 машин скорой помощи, отмечает агентство.
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в мире, ливан
01:52 24.04.2022
 
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек

С затонувшего в районе ливанского города Триполи катера удалось спасти 45 человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее 45 человек удалось спасти после того, как в районе ливанского города Триполи затонул катер, один ребенок погиб, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра общественных работ и транспорта страны Али Хамию.
Как сообщало ранее местное отделение Красного Креста, на борту затонувшего катера находились порядка 60 человек.
"Сорок пять человек были спасены, а также (обнаружено) тело ребенка", - заявил Хамия, добавив, что "поиски продолжаются".
Ливанский Красный Крест заявил, что направил в Триполи 10 машин скорой помощи, отмечает агентство.
Египет - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:49Туризм
У берегов Хургады сгорел прогулочный катер с туристами, сообщили СМИ
 
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