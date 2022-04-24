https://ria.ru/20220424/sloveniya-1785216841.html

"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении с 32,87%

"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении с 32,87% - РИА Новости, 24.04.2022

"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении с 32,87%

Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении по предварительным данным Государственной избирательной комиссии РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:22

2022-04-24T22:22

2022-04-24T22:43

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БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении по предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) после подсчета более половины голосов.После обработки 53,11% бюллетеней результаты следующие:Другие политические силы не преодолевают 4% барьер.Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин — всего 90 парламентариев.Голосование проходило с 7:00 (8.00 мск) до 19:00 (20.00 мск) на примерно трех тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. В выборах могли принять участие почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч — за границей.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779928592.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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