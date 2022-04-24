https://ria.ru/20220424/sloveniya-1785213547.html
"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении
"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении - РИА Новости, 24.04.2022
"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении
Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении с 30,62%, согласно первым данным Государственной избирательной... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T21:32
2022-04-24T21:32
2022-04-24T22:00
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МОСКВА/БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении с 30,62%, согласно первым данным Государственной избирательной комиссии.После подсчета 13,74% бюллетеней результаты следующие:Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев.Голосование проходило с 7:00 (8.00 мск) до 19:00 (20.00 мск) на примерно трех тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. В выборах могли принять участие почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.
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РИА Новости
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в мире, словения
21:32 24.04.2022 (обновлено: 22:00 24.04.2022)
"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении
"Движение Свобода" лидирует на парламентских выборах в Словении с 30,15%
МОСКВА/БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении с 30,62%, согласно первым данным Государственной избирательной комиссии.
После подсчета 13,74% бюллетеней результаты следующие:
—"Движение Свобода" Роберта Голоба — 30,62% голосов;
—правящая Словенская демократическая партия (SDS) премьера Янеза Янши — 27,19%;
—Новая Словения" (NSi) главы минобороны Матея Тонина — 7,7%;
—Социал-демократы (SD) европарламентария Тани Файон — 6,77%.
Выбирались по 11 депутатов от каждой из восьми избирательных единиц, также по одному представителю итальянского и венгерского нацменьшинств от членов общин – всего 90 парламентариев.
Голосование проходило с 7:00 (8.00 мск) до 19:00 (20.00 мск) на примерно трех тысячах участков на территории страны и в 30 диппредставительствах за рубежом, а также по почте. В выборах могли принять участие почти 1,7 миллиона человек, из них более 106 тысяч – за границей.