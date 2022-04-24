https://ria.ru/20220424/sk-1785207377.html

СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.04.2022

СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:14

2022-04-24T20:14

2022-04-24T20:14

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23-24 апреля 2022 года украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецкой и Луганской народных республик. В результате обстрелов в ДНР погиб 1 мирный житель, 7 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов и другие постройки.Отмечается, что в городах Первомайск, Золотое-пять, Ирмино и Новоайдар ЛНР после преступных действий ВСУ и националистов повреждены 23 жилых дома, хозяйственная постройка, пункт общественного питания и магазин.Добавляется, что украинские силовики умышленно нарушали положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/snaryad-1785190989.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика