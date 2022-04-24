Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/sk-1785207377.html
СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР
СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.04.2022
СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T20:14
2022-04-24T20:14
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23-24 апреля 2022 года украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецкой и Луганской народных республик. В результате обстрелов в ДНР погиб 1 мирный житель, 7 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов и другие постройки.Отмечается, что в городах Первомайск, Золотое-пять, Ирмино и Новоайдар ЛНР после преступных действий ВСУ и националистов повреждены 23 жилых дома, хозяйственная постройка, пункт общественного питания и магазин.Добавляется, что украинские силовики умышленно нарушали положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/snaryad-1785190989.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
20:14 24.04.2022
 
СК возбудил два дела после обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

СК возбудил два дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Иван Кравченко о прилетевшем снаряде в Белогородской области
Вчера, 17:51
В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины
По данным следствия, 23-24 апреля 2022 года украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецкой и Луганской народных республик. В результате обстрелов в ДНР погиб 1 мирный житель, 7 - получили ранения, повреждены 30 жилых домов и другие постройки.
Отмечается, что в городах Первомайск, Золотое-пять, Ирмино и Новоайдар ЛНР после преступных действий ВСУ и националистов повреждены 23 жилых дома, хозяйственная постройка, пункт общественного питания и магазин.
Добавляется, что украинские силовики умышленно нарушали положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала