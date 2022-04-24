https://ria.ru/20220424/rubezhnoe-1785217130.html

Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях

Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях - РИА Новости, 24.04.2022

Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях

Семья из Ростова-на-Дону приехала в город Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка и идут бои, чтобы найти свою маму, которую они считали погибшей,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T22:27

2022-04-24T22:27

2022-04-24T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

старобельск

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в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из Ростова-на-Дону приехала в город Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка и идут бои, чтобы найти свою маму, которую они считали погибшей, но увидели в одном из новостных роликов СМИ, передает корреспондент РИА Новости."Ищем Гончарову Людмилу Александровну. Приехали из Ростова. Увидела в ролике (журналистов – ред.) маму. Брата я забрала из Черткова 15 апреля. Они разминулись. Они шли и начался обстрел, мама осталась на улице, он переждал, вернулся, но ее не мог найти", - рассказала Анжелика, которая приехала с мужем найти свою маму.Она уточнила, что брат искал маму, не смог найти и, подумав, что она погибла, эвакуировался. В ролике, который увидела Анжелика, говорилась, что ее мама находится в школе в одном из районов города, куда женщина и приехала с мужем. Жители Рубежного, живущие в бомбоубежище школы №2 города Рубежное рассказали, что женщину эвакуировали из города силы ЛНР в Вербное воскресенье и отвезли в больницу в Старобельск."Эвакуировали в Старобельск, в госпиталь, все хорошо, не переживайте. Лично я ее вывозил", - рассказал один из мужчин в школе.Анжелика уточнила, что перед тем, как отправится в Рубежное, они были во всех местах, куда привозят беженцев, кроме данной больницы. Паре пришлось возвращаться в Старобельск. Приехав в Старобельскую больницу, Анжелика с мужем отправились в приемный покой, где им подтвердили, что в списках есть женщина с такой фамилией и инициалами, только год рождения не совпадал. Семья отправилась в указанное отделение, где все-таки отыскалась мама. Пожилая женщина думала, что ее сын погиб, а дочь не сможет ее найти."Наш район полностью разрушен. Я из подвала со стульчиком пыталась идти, а потом вышла на улицу Ленина и по мне стреляли. Возле меня прям взорвался снаряд", - рассказывает мама Анжелики.

https://ria.ru/20220424/azovstal-1785187744.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

рубежное

старобельск

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

рубежное, старобельск, луганская народная республика, в мире, украина, ситуация в днр и лнр