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Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях - РИА Новости, 24.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/rubezhnoe-1785217130.html
Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях
Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях - РИА Новости, 24.04.2022
Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях
Семья из Ростова-на-Дону приехала в город Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка и идут бои, чтобы найти свою маму, которую они считали погибшей,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T22:27
2022-04-24T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
рубежное
старобельск
луганская народная республика
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из Ростова-на-Дону приехала в город Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка и идут бои, чтобы найти свою маму, которую они считали погибшей, но увидели в одном из новостных роликов СМИ, передает корреспондент РИА Новости."Ищем Гончарову Людмилу Александровну. Приехали из Ростова. Увидела в ролике (журналистов – ред.) маму. Брата я забрала из Черткова 15 апреля. Они разминулись. Они шли и начался обстрел, мама осталась на улице, он переждал, вернулся, но ее не мог найти", - рассказала Анжелика, которая приехала с мужем найти свою маму.Она уточнила, что брат искал маму, не смог найти и, подумав, что она погибла, эвакуировался. В ролике, который увидела Анжелика, говорилась, что ее мама находится в школе в одном из районов города, куда женщина и приехала с мужем. Жители Рубежного, живущие в бомбоубежище школы №2 города Рубежное рассказали, что женщину эвакуировали из города силы ЛНР в Вербное воскресенье и отвезли в больницу в Старобельск."Эвакуировали в Старобельск, в госпиталь, все хорошо, не переживайте. Лично я ее вывозил", - рассказал один из мужчин в школе.Анжелика уточнила, что перед тем, как отправится в Рубежное, они были во всех местах, куда привозят беженцев, кроме данной больницы. Паре пришлось возвращаться в Старобельск. Приехав в Старобельскую больницу, Анжелика с мужем отправились в приемный покой, где им подтвердили, что в списках есть женщина с такой фамилией и инициалами, только год рождения не совпадал. Семья отправилась в указанное отделение, где все-таки отыскалась мама. Пожилая женщина думала, что ее сын погиб, а дочь не сможет ее найти."Наш район полностью разрушен. Я из подвала со стульчиком пыталась идти, а потом вышла на улицу Ленина и по мне стреляли. Возле меня прям взорвался снаряд", - рассказывает мама Анжелики.
https://ria.ru/20220424/azovstal-1785187744.html
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старобельск
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рубежное, старобельск, луганская народная республика, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
22:27 24.04.2022 (обновлено: 22:40 24.04.2022)
 
Семья из России приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях

Семья из Ростова-на-Дону приехала в Рубежное искать мать, замеченную в новостях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Семья из Ростова-на-Дону приехала в город Рубежное, на окраинах которого продолжается зачистка и идут бои, чтобы найти свою маму, которую они считали погибшей, но увидели в одном из новостных роликов СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
"Ищем Гончарову Людмилу Александровну. Приехали из Ростова. Увидела в ролике (журналистов – ред.) маму. Брата я забрала из Черткова 15 апреля. Они разминулись. Они шли и начался обстрел, мама осталась на улице, он переждал, вернулся, но ее не мог найти", - рассказала Анжелика, которая приехала с мужем найти свою маму.
Она уточнила, что брат искал маму, не смог найти и, подумав, что она погибла, эвакуировался. В ролике, который увидела Анжелика, говорилась, что ее мама находится в школе в одном из районов города, куда женщина и приехала с мужем. Жители Рубежного, живущие в бомбоубежище школы №2 города Рубежное рассказали, что женщину эвакуировали из города силы ЛНР в Вербное воскресенье и отвезли в больницу в Старобельск.
"Эвакуировали в Старобельск, в госпиталь, все хорошо, не переживайте. Лично я ее вывозил", - рассказал один из мужчин в школе.
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Анжелика уточнила, что перед тем, как отправится в Рубежное, они были во всех местах, куда привозят беженцев, кроме данной больницы. Паре пришлось возвращаться в Старобельск. Приехав в Старобельскую больницу, Анжелика с мужем отправились в приемный покой, где им подтвердили, что в списках есть женщина с такой фамилией и инициалами, только год рождения не совпадал. Семья отправилась в указанное отделение, где все-таки отыскалась мама. Пожилая женщина думала, что ее сын погиб, а дочь не сможет ее найти.
"Наш район полностью разрушен. Я из подвала со стульчиком пыталась идти, а потом вышла на улицу Ленина и по мне стреляли. Возле меня прям взорвался снаряд", - рассказывает мама Анжелики.
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