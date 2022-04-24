https://ria.ru/20220424/razgovenie-1785140392.html

Священник предостерег от резкого разговения на Пасху

Священник предостерег от резкого разговения на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022

Священник предостерег от резкого разговения на Пасху

Разговение благоразумно начинать с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды, а не устраивать "праздник живота",... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T07:07

2022-04-24T07:07

2022-04-24T07:07

религия

пасха

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Разговение благоразумно начинать с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды, а не устраивать "праздник живота", рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.Как сказано в Слове Иоанна Златоуста на Пасху, которое читают в храмах РПЦ в пасхальную ночь, "все войдите в радость Господа нашего". "И первые, и вторые - получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все", - говорится в этом тексте.По его словам, "Пасха - это время обильной и вкусной еды, а не обжираловки", поэтому благоразумно начинать с той еды, которая освящается в предпасхальные дни – пасхи, кулича, яиц, "постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды"."По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни, это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит", - заключил собеседник агентства.Главный христианский праздник - Воскресение Христово или Пасху, в Русской православной церкви в 2022 году встретили 24 апреля. Однако торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. С Воскресения Христова до так называемого Фомина Воскресенья в храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом. Царские врата открыты в это время круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.

https://ria.ru/20220424/voskresenie-1785130335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

пасха, русская православная церковь