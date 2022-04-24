https://ria.ru/20220424/razgovenie-1785140392.html
Священник предостерег от резкого разговения на Пасху
Священник предостерег от резкого разговения на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
Священник предостерег от резкого разговения на Пасху
Разговение благоразумно начинать с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды, а не устраивать "праздник живота",... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:07
2022-04-24T07:07
2022-04-24T07:07
религия
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Разговение благоразумно начинать с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды, а не устраивать "праздник живота", рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.Как сказано в Слове Иоанна Златоуста на Пасху, которое читают в храмах РПЦ в пасхальную ночь, "все войдите в радость Господа нашего". "И первые, и вторые - получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все", - говорится в этом тексте.По его словам, "Пасха - это время обильной и вкусной еды, а не обжираловки", поэтому благоразумно начинать с той еды, которая освящается в предпасхальные дни – пасхи, кулича, яиц, "постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды"."По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни, это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит", - заключил собеседник агентства.Главный христианский праздник - Воскресение Христово или Пасху, в Русской православной церкви в 2022 году встретили 24 апреля. Однако торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. С Воскресения Христова до так называемого Фомина Воскресенья в храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом. Царские врата открыты в это время круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
https://ria.ru/20220424/voskresenie-1785130335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, русская православная церковь
Священник предостерег от резкого разговения на Пасху
Священник Козлов рассказал, что разговение благоразумно начинать с освященных куличей
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Разговение благоразумно начинать с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды, а не устраивать "праздник живота", рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.
Как сказано в Слове Иоанна Златоуста на Пасху, которое читают в храмах РПЦ
в пасхальную ночь, "все войдите в радость Господа нашего". "И первые, и вторые - получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна — насыщайтесь все", - говорится в этом тексте.
"Безусловно, важно не превратить пасхальное разговение, которое, конечно же, будет, в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться", - сказал Козлов.
По его словам, "Пасха - это время обильной и вкусной еды, а не обжираловки", поэтому благоразумно начинать с той еды, которая освящается в предпасхальные дни – пасхи, кулича, яиц, "постепенно прибавляя в количестве и разнообразии еды".
"По опыту могу сказать, что перебирать с жирной мясной пищей опасно в первые дни, это и на здоровье может не очень хорошо сказаться, и ясности сознания не добавит", - заключил собеседник агентства.
Главный христианский праздник - Воскресение Христово или Пасху, в Русской православной церкви в 2022 году встретили 24 апреля. Однако торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. С Воскресения Христова до так называемого Фомина Воскресенья в храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом. Царские врата открыты в это время круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.