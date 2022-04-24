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Пользователи Сети возмутились пресс-конференцией Зеленского в метро - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/press-konfrentsiya-1785174415.html
"Скоро в Чернобыле будет проводить". В Сети возмутились пресс-конференцией Зеленского в метро
Пользователи Сети возмутились пресс-конференцией Зеленского в метро - РИА Новости, 24.04.2022
"Скоро в Чернобыле будет проводить". В Сети возмутились пресс-конференцией Зеленского в метро
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после появления снимков с пресс-конференции в киевском метро. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:56
2022-04-24T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после появления снимков с пресс-конференции в киевском метро.Поводом для обсуждения стала публикация французского журналиста Лорана Базена, который выложил фотографии украинского лидера и сопроводил их хвалебной подписью, в частности отметив его "мужество".Далеко не все комментаторы придерживаются такого же мнения. Так, Joseph Sylas Champagne Artiste обратился с вопросом к автору поста: "О каком мужестве вы говорите после того, как он убил такое количество лояльно относящихся к России украинцев?""Зеленский — клоун. Он уже проиграл в противостоянии, за которое сам и несет ответственность", — считает HL sans le B.Многие пользователи поинтересовались, где на время пресс-конференции разместили людей, которые сейчас живут в метро."А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к смерти и жизни в скитаниях, но до сих пор находятся идиоты, которые ему аплодируют!" — подчеркнула Causette."В следующий раз он проведет пресс-конференцию прямо на саркофаге над Чернобыльской АЭС. Все для пиара и зрелищности", — заключил mareso1963 — R — № 88527.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html
https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
14:56 24.04.2022 (обновлено: 15:58 24.04.2022)
 
Пользователи Сети возмутились пресс-конференцией Зеленского в метро

Пользователи Twitter назвали пресс-конференцию Зеленского в метро жалким спектаклем

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в метро в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в метро в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после появления снимков с пресс-конференции в киевском метро.
Поводом для обсуждения стала публикация французского журналиста Лорана Базена, который выложил фотографии украинского лидера и сопроводил их хвалебной подписью, в частности отметив его "мужество".
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Далеко не все комментаторы придерживаются такого же мнения. Так, Joseph Sylas Champagne Artiste обратился с вопросом к автору поста: "О каком мужестве вы говорите после того, как он убил такое количество лояльно относящихся к России украинцев?"

"Да ведь он прикрывается своим народом, используя их как заложников", — написал Claude T.

"Зеленский — клоун. Он уже проиграл в противостоянии, за которое сам и несет ответственность", — считает HL sans le B.
Многие пользователи поинтересовались, где на время пресс-конференции разместили людей, которые сейчас живут в метро.
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"А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к смерти и жизни в скитаниях, но до сих пор находятся идиоты, которые ему аплодируют!" — подчеркнула Causette.

"Честно говоря, жалко выглядит это шоу, все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, а теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор", — поделился мыслями Anabsempre.

"В следующий раз он проведет пресс-конференцию прямо на саркофаге над Чернобыльской АЭС. Все для пиара и зрелищности", — заключил mareso1963 — R — № 88527.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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