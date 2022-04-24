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Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали
Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали - РИА Новости, 24.04.2022
Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали
Пожар в здании, где находится продуктовый магазин, на окраине Нижнего Новгорода полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T20:15
2022-04-24T20:15
2022-04-24T20:15
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Пожар в здании, где находится продуктовый магазин, на окраине Нижнего Новгорода полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании в поселке Луч поступило в воскресенье в 16.29. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 17.37 - ликвидация открытого горения. Как уточнили в прокуратуре региона, в результате возгорания кровли здания огонь распространился на помещение продуктового магазина."В 19.22 (мск) 24.04.2022 года объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, нижегородская область
Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали
Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода полностью ликвидировали