https://ria.ru/20220424/pozhar-1785207653.html

Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали

Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали - РИА Новости, 24.04.2022

Пожар в здании на окраине Нижнего Новгорода ликвидировали

Пожар в здании, где находится продуктовый магазин, на окраине Нижнего Новгорода полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:15

2022-04-24T20:15

2022-04-24T20:15

происшествия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Пожар в здании, где находится продуктовый магазин, на окраине Нижнего Новгорода полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании в поселке Луч поступило в воскресенье в 16.29. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 17.37 - ликвидация открытого горения. Как уточнили в прокуратуре региона, в результате возгорания кровли здания огонь распространился на помещение продуктового магазина."В 19.22 (мск) 24.04.2022 года объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС региона.

https://ria.ru/20220424/pozhar-1785152746.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, нижегородская область