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В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания - РИА Новости, 24.04.2022
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В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания - РИА Новости, 24.04.2022
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания
Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T18:16
2022-04-24T19:52
происшествия
нижний новгород
коммерческая недвижимость
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД / МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров.Региональное управление МЧС уточняет, что "произошло обрушение кровли".Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара в здании, где находится продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ведомства.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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происшествия, нижний новгород, коммерческая недвижимость, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:16 24.04.2022 (обновлено: 19:52 24.04.2022)
 
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли административного здания

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД / МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров.
"В 17.37 ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС уточняет, что "произошло обрушение кровли".
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара в здании, где находится продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате возгорания кровли здания огонь распространился на помещение продуктового магазина. Пострадавших в результате происшествия не имеется. Посетители эвакуированы до прибытия специальных служб", - отмечается в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ПроисшествияНижний НовгородКоммерческая недвижимостьНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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