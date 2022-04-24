18:16 24.04.2022 (обновлено: 19:52 24.04.2022)
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания
В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли административного здания
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД / МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров.
"В 17.37 ликвидация открытого горения на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Региональное управление МЧС уточняет, что "произошло обрушение кровли".
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара в здании, где находится продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате возгорания кровли здания огонь распространился на помещение продуктового магазина. Пострадавших в результате происшествия не имеется. Посетители эвакуированы до прибытия специальных служб", - отмечается в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.