https://ria.ru/20220424/pozhar-1785193144.html

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания - РИА Новости, 24.04.2022

В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение кровли здания

Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T18:16

2022-04-24T18:16

2022-04-24T19:52

происшествия

нижний новгород

коммерческая недвижимость

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД / МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Открытое горение кровли административного здания ликвидировали в Нижнем Новгороде на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что в 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. На момент прибытия пожарных происходило горение кровли по всей площади 1200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 17.22 объявлена локализация пожара на площади 1500 квадратных метров.Региональное управление МЧС уточняет, что "произошло обрушение кровли".Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара в здании, где находится продуктовый магазин, сообщает пресс-служба ведомства.Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220424/pozhar-1785152746.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, нижний новгород, коммерческая недвижимость, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)