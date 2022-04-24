При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека
При пожаре в жилом доме в приморском поселке Шкотово погибли два человека
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово поступило 23 апреля в 15.16 (08.16 мск), через девять минут на месте работали первые расчеты, информирует ведомство.
"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем", - говорится в сообщении.
В результате пожара одна из квартир повреждена огнем на площади около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы.