https://ria.ru/20220424/pozhar-1785140130.html

При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека

При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 24.04.2022

При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека

Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T06:53

2022-04-24T06:53

2022-04-24T06:53

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово поступило 23 апреля в 15.16 (08.16 мск), через девять минут на месте работали первые расчеты, информирует ведомство.В результате пожара одна из квартир повреждена огнем на площади около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы.

https://ria.ru/20220423/pozhar-1785125083.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)