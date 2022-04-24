Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/pozhar-1785140130.html
При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека
При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 24.04.2022
При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека
Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T06:53
2022-04-24T06:53
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово поступило 23 апреля в 15.16 (08.16 мск), через девять минут на месте работали первые расчеты, информирует ведомство.В результате пожара одна из квартир повреждена огнем на площади около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы.
https://ria.ru/20220423/pozhar-1785125083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:53 24.04.2022
 
При пожаре в жилом доме в Приморье погибли два человека

При пожаре в жилом доме в приморском поселке Шкотово погибли два человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Тела мужчины и женщины найдены после пожара в жилом доме приморского поселка Шкотово, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово поступило 23 апреля в 15.16 (08.16 мск), через девять минут на месте работали первые расчеты, информирует ведомство.
"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем", - говорится в сообщении.
В результате пожара одна из квартир повреждена огнем на площади около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 22:43
В Омске в здании пункта приема вторсырья произошел пожар
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала