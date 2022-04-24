https://ria.ru/20220424/paskha-1785208730.html

Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области

Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2022

Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области

Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Харьковской области, отметили Пасху в полевых условиях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T20:31

2022-04-24T20:31

2022-04-24T20:31

религия

в мире

пасха

мвд лнр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский патриархат

религия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155310/92/1553109280_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_02605707ebc35114264d696e04086d4a.jpg

КУПЯНСК (Харьковская область), 24 апр - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Харьковской области, отметили Пасху в полевых условиях, передает корреспондент РИА Новости.На завтрак бойцы получили освящённые куличи и яйца.МВД ЛНР совместно с Росгвардией обеспечило безопасность пасхальных богослужений в городе Купянск Харьковской области. Меры безопасности пришлось принять из-за информации о возможных провокациях со стороны украинских националистов и диверсантов против церквей Московского патриархата.Накануне праздничных пасхальных богослужений местные храмы получили из России и ЛНР гуманитарную помощь, в том числе куличи и яйца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785205257.html

луганская народная республика

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, пасха, мвд лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский патриархат, религия, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр, харьковская область