https://ria.ru/20220424/paskha-1785208730.html
Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области
Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2022
Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области
Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Харьковской области, отметили Пасху в полевых условиях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T20:31
2022-04-24T20:31
2022-04-24T20:31
религия
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пасха
мвд лнр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский патриархат
религия
луганская народная республика
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КУПЯНСК (Харьковская область), 24 апр - РИА Новости. Бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Харьковской области, отметили Пасху в полевых условиях, передает корреспондент РИА Новости.На завтрак бойцы получили освящённые куличи и яйца.МВД ЛНР совместно с Росгвардией обеспечило безопасность пасхальных богослужений в городе Купянск Харьковской области. Меры безопасности пришлось принять из-за информации о возможных провокациях со стороны украинских националистов и диверсантов против церквей Московского патриархата.Накануне праздничных пасхальных богослужений местные храмы получили из России и ЛНР гуманитарную помощь, в том числе куличи и яйца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пасха, мвд лнр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский патриархат, религия, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр, харьковская область
Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области
Бойцы МВД ЛНР отметили Пасху в полевых условиях в Харьковской области