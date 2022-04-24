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Депутат Госдумы рассказал о праздновании Пасхи в Мариуполе

Депутат Госдумы рассказал о праздновании Пасхи в Мариуполе - РИА Новости, 24.04.2022

Депутат Госдумы рассказал о праздновании Пасхи в Мариуполе

Зампред комитета Госдумы по обороне, координатор гуманитарного центра "Единой России" (ЕР) в ДНР Дмитрий Саблин рассказал о праздновании Пасхи в Мариуполе. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:53

2022-04-24T19:53

2022-04-24T19:53

религия

россия

мариуполь

украина

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религия

пасха

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне, координатор гуманитарного центра "Единой России" (ЕР) в ДНР Дмитрий Саблин рассказал о праздновании Пасхи в Мариуполе.По словам Саблина, пасхальные богослужения прошли в девяти мариупольских храмах, семь из них находятся в городе, два в пригородах.Он отметил, что накануне волонтеры ЕР и "Боевого братства" развезли пасхальные свечи, куличи и яйца во все храмы города. "Мариуполь жив и празднует Пасху. Люди переживают трудности вместе, поддерживают и помогают друг другу, как это испокон веков было в России", - добавил парламентарий.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/paskha-1785188377.html

https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

россия

мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, религия, пасха, единая россия, госдума рф, боевое братство