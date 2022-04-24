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Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи - РИА Новости, 24.04.2022
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Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи - РИА Новости, 24.04.2022
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:16
2022-04-24T01:16
общество
здоровье - общество
фрукты
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством “Прайм”.Она напомнила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.По ее мнению, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры. "Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины”, — заключила нутрициолог.
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общество, здоровье - общество, фрукты
01:16 24.04.2022
 
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи

Нутрициолог Гончар предупредила об опасности ранних яблок, клубники и винограда

© Pixabay / Frank NürnbergerРынок
Рынок - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Pixabay / Frank Nürnberger
Рынок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством “Прайм”.
Она напомнила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.
Брокколи - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:46ЗОЖ
Ученые рассказали о невероятной пользе незаслуженно забытого овоща
По ее мнению, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры. "Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины”, — заключила нутрициолог.
 
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