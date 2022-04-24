https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html

Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи

Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи - РИА Новости, 24.04.2022

Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи

Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:16

2022-04-24T01:16

2022-04-24T01:16

общество

здоровье - общество

фрукты

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством “Прайм”.Она напомнила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.По ее мнению, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры. "Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины”, — заключила нутрициолог.

https://rsport.ria.ru/20220329/brokkoli-1780624736.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, фрукты