https://ria.ru/20220424/opasnost-1785132319.html
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи - РИА Новости, 24.04.2022
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:16
2022-04-24T01:16
2022-04-24T01:16
общество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством “Прайм”.Она напомнила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.По ее мнению, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры. "Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины”, — заключила нутрициолог.
https://rsport.ria.ru/20220329/brokkoli-1780624736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, фрукты
Нутрициолог назвала опасные весной фрукты и овощи
Нутрициолог Гончар предупредила об опасности ранних яблок, клубники и винограда
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
Весной свежие, яркие, большие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят весьма соблазнительно. Однако далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму предупредила
основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар в беседе с агентством “Прайм”.
Она напомнила, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.
По ее мнению, не стоит покупать большие и яркие плоды - в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры. "Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины”, — заключила нутрициолог.