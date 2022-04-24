https://ria.ru/20220424/obedinenie-1785134504.html

Президент Кипра в пасхальном обращении призвал к объединению острова

Президент Кипра в пасхальном обращении призвал к объединению острова - РИА Новости, 24.04.2022

Президент Кипра в пасхальном обращении призвал к объединению острова

Президент Кипра Никос Анастасиадис в пасхальном телеобращении призвал к объединению острова. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:57

2022-04-24T01:57

2022-04-24T01:57

в мире

кипр

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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис в пасхальном телеобращении призвал к объединению острова."С искренним чувством дружбы я обращаюсь сегодня вечером к нашим соотечественникам-киприотам-туркам. Эта родина ваша и наша. За эту родину проливалась кровь, за эту страну мы страдали, мы плакали, иногда вместе, а иногда порознь. Боль всегда была одинаковой для всех. И именно эта боль определяет, насколько люди похожи и равны. Насколько взаимное уважение прав каждого является единственной основой сосуществования, сотворчества для прочного процветания и мира", - сказал Анастасиадис.По его словам, основа для решения была согласована и зафиксирована в десятках резолюций ООН."Что необходимо, так это политическая воля, подлинная политическая воля и совместные усилия по созданию государства", - сказал Анастасиадис.Он сказал также, что кипрский народ сталкивается и с другими испытаниями, и он хотел бы послать послание надежды и оптимизма, заверить, что правительство полно решимости во взаимодействии с политическими силами и социальными партнерами принять те меры, которые способствовать смягчению, но также и окончательному преодолению нового экономического кризиса."Сегодняшнее послание не касается работы правительства. Однако в последние месяцы своего президентства считаю абсолютно необходимым обратиться к политическим силам и призвать их к объединению усилий", - сказал президент.В феврале 2023 года на Кипре пройдут президентские выборы, в которых Анастасиадис, возглавивший Кипр в 2013 году, не собирается участвовать.Кипрская проблемаКипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20220409/kipr-1782709184.html

https://ria.ru/20220418/kipr-1784030760.html

https://ria.ru/20220418/kipr-1784110644.html

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Максим Горбачев

в мире, кипр, турция, греция, оон