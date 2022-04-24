https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:19
2022-04-24T02:19
2022-04-24T05:04
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя службы безопасности.На борту лодок находились в общей сложности 120 человек. Как отметил сотрудник тунисской береговой охраны, у побережья провинции Сфакс были спасены 98 человек.Мигранты пытались пересечь Средиземное море с целью попасть в Италию, пишет агентство.
https://ria.ru/20220424/spasenie-1785134291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
02:19 24.04.2022 (обновлено: 05:04 24.04.2022)
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
Reuters: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов