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СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов - РИА Новости, 24.04.2022
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СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов - РИА Новости, 24.04.2022
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов
По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T02:19
2022-04-24T05:04
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя службы безопасности.На борту лодок находились в общей сложности 120 человек. Как отметил сотрудник тунисской береговой охраны, у побережья провинции Сфакс были спасены 98 человек.Мигранты пытались пересечь Средиземное море с целью попасть в Италию, пишет агентство.
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в мире
02:19 24.04.2022 (обновлено: 05:04 24.04.2022)
 
СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов

Reuters: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов

© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами
Лодка с мигрантами - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя службы безопасности.
На борту лодок находились в общей сложности 120 человек. Как отметил сотрудник тунисской береговой охраны, у побережья провинции Сфакс были спасены 98 человек.
Ливан - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
01:52
С затонувшего на севере Ливана катера удалось спасти 45 человек
Мигранты пытались пересечь Средиземное море с целью попасть в Италию, пишет агентство.
 
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