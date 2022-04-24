https://ria.ru/20220424/krushenie-1785135408.html

СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов

СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов - РИА Новости, 24.04.2022

СМИ: при крушении четырех лодок у берегов Туниса погибли 12 мигрантов

По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T02:19

2022-04-24T02:19

2022-04-24T05:04

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По меньшей мере 12 африканцев погибли, еще десять пропали без вести в результате крушения четырех лодок с мигрантами у берегов Туниса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя службы безопасности.На борту лодок находились в общей сложности 120 человек. Как отметил сотрудник тунисской береговой охраны, у побережья провинции Сфакс были спасены 98 человек.Мигранты пытались пересечь Средиземное море с целью попасть в Италию, пишет агентство.

https://ria.ru/20220424/spasenie-1785134291.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире