https://ria.ru/20220424/koronavirus-1785163920.html
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 24.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 356 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:57
2022-04-24T12:57
2022-04-24T12:57
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здоровье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 356 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались семь человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 407 человек.
https://ria.ru/20220424/koronavirus-1785163124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 356 новых случаев COVID-19, семь пациентов умерли