МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба. Новое учебное заведение займется подготовкой артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям "классический и современный танец". Первый набор — в августе 2022 года. Познакомиться с педагогами и оценить свои возможности можно раньше. 24 апреля в 12.00 в Международном центре балета для учащихся хореографических школ, студий и училищ организуются открытые мастер-классы. "Посетителей ожидают пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих", — говорится в пресс-релизе.Мастер-классы проводят худрук "Лаборатории Лавровских" всемирно известный танцовщик народный артист СССР Михаил Лавровский ("Урок классического танца"), хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов ("Тело. Физика. Танец"), режиссер-постановщик, участник шоу "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале, руководитель театра танца REDBALLET Максим Ширманкин.Программа мастер-классов адресована широкой аудитории. Юные танцовщики из могут принять участие в мероприятии онлайн. "Лаборатории Лавровских" — творческое объединение, созданное почти 100 лет назад хореографом и художественным руководителем Большого театра Леонидом Лавровским.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба.
Новое учебное заведение займется подготовкой артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям "классический и современный танец". Первый набор — в августе 2022 года.
Познакомиться с педагогами и оценить свои возможности можно раньше. 24 апреля в 12.00 в Международном центре балета для учащихся хореографических школ, студий и училищ организуются открытые мастер-классы.
"Посетителей ожидают пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих", — говорится в пресс-релизе.
Мастер-классы проводят худрук "Лаборатории Лавровских" всемирно известный танцовщик народный артист СССР Михаил Лавровский ("Урок классического танца"), хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов ("Тело. Физика. Танец"), режиссер-постановщик, участник шоу "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале, руководитель театра танца REDBALLET Максим Ширманкин.
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