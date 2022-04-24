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"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище - РИА Новости, 25.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220424/khoreografiya-1784977000.html
"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище
"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище - РИА Новости, 25.04.2022
"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище
"Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.04.2022
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культура
новости культуры
михаил лавровский
знаменитости
театр
балет
большой театр
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба. Новое учебное заведение займется подготовкой артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям "классический и современный танец". Первый набор — в августе 2022 года. Познакомиться с педагогами и оценить свои возможности можно раньше. 24 апреля в 12.00 в Международном центре балета для учащихся хореографических школ, студий и училищ организуются открытые мастер-классы. "Посетителей ожидают пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих", — говорится в пресс-релизе.Мастер-классы проводят худрук "Лаборатории Лавровских" всемирно известный танцовщик народный артист СССР Михаил Лавровский ("Урок классического танца"), хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов ("Тело. Физика. Танец"), режиссер-постановщик, участник шоу "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале, руководитель театра танца REDBALLET Максим Ширманкин.Программа мастер-классов адресована широкой аудитории. Юные танцовщики из могут принять участие в мероприятии онлайн. "Лаборатории Лавровских" — творческое объединение, созданное почти 100 лет назад хореографом и художественным руководителем Большого театра Леонидом Лавровским.
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новости культуры, михаил лавровский, знаменитости, театр, балет, большой театр
06:07 24.04.2022 (обновлено: 11:31 25.04.2022)
 
"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище

Творческое объединение "Лаборатории Лавровских" открывает хореографическое училище

© Фото : Лаборатории ЛавровскихУчащаяся "Лабораторий Лавровских"
Учащаяся Лабораторий Лавровских - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Фото : Лаборатории Лавровских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба.
Новое учебное заведение займется подготовкой артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям "классический и современный танец". Первый набор — в августе 2022 года.
Познакомиться с педагогами и оценить свои возможности можно раньше. 24 апреля в 12.00 в Международном центре балета для учащихся хореографических школ, студий и училищ организуются открытые мастер-классы.
"Посетителей ожидают пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих", — говорится в пресс-релизе.
Мастер-классы проводят худрук "Лаборатории Лавровских" всемирно известный танцовщик народный артист СССР Михаил Лавровский ("Урок классического танца"), хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов ("Тело. Физика. Танец"), режиссер-постановщик, участник шоу "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале, руководитель театра танца REDBALLET Максим Ширманкин.
© Фото : Лаборатории Лавровских

Художественный руководитель хореографического училища Михаил Лавровский

Художественный руководитель училища Михаил Лавровский
1 из 2

Художественный руководитель хореографического училища Михаил Лавровский

© Фото : Лаборатории Лавровских
© Фото : Лаборатории Лавровских

Руководитель хореографического училища Наталия Лавровская

Руководитель хореографического училища Лаборатории Лавровских Наталия Лавровская
2 из 2

Руководитель хореографического училища Наталия Лавровская

© Фото : Лаборатории Лавровских
1 из 2

Художественный руководитель хореографического училища Михаил Лавровский

© Фото : Лаборатории Лавровских
2 из 2

Руководитель хореографического училища Наталия Лавровская

© Фото : Лаборатории Лавровских
Программа мастер-классов адресована широкой аудитории. Юные танцовщики из могут принять участие в мероприятии онлайн.
"Лаборатории Лавровских" — творческое объединение, созданное почти 100 лет назад хореографом и художественным руководителем Большого театра Леонидом Лавровским.
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