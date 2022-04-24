https://ria.ru/20220424/khoreografiya-1784977000.html

"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище

"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище - РИА Новости, 25.04.2022

"Лаборатории Лавровских" открывают хореографическое училище

"Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-24T06:07

2022-04-24T06:07

2022-04-25T11:31

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Лаборатории Лавровских" открывают Хореографическое училище (колледж), сообщает пресс-служба. Новое учебное заведение займется подготовкой артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям "классический и современный танец". Первый набор — в августе 2022 года. Познакомиться с педагогами и оценить свои возможности можно раньше. 24 апреля в 12.00 в Международном центре балета для учащихся хореографических школ, студий и училищ организуются открытые мастер-классы. "Посетителей ожидают пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих", — говорится в пресс-релизе.Мастер-классы проводят худрук "Лаборатории Лавровских" всемирно известный танцовщик народный артист СССР Михаил Лавровский ("Урок классического танца"), хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов ("Тело. Физика. Танец"), режиссер-постановщик, участник шоу "Танцы" на ТНТ и "Танцуй" на Первом канале, руководитель театра танца REDBALLET Максим Ширманкин.Программа мастер-классов адресована широкой аудитории. Юные танцовщики из могут принять участие в мероприятии онлайн. "Лаборатории Лавровских" — творческое объединение, созданное почти 100 лет назад хореографом и художественным руководителем Большого театра Леонидом Лавровским.

https://ria.ru/20220418/literatura-1784059744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил лавровский, знаменитости, театр, балет, большой театр