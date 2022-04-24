Восемь гражданских пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Восемь гражданских пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ранее освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 8 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что от обстрелов пострадали семь жителей Мариуполя и один человек из населенного пункта Володарское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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