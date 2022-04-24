https://ria.ru/20220424/dzhabarov-1785213909.html

Сенатор: выборы во Франции показали, что многие не согласны с политикой ЕС

Сенатор: выборы во Франции показали, что многие не согласны с политикой ЕС - РИА Новости, 24.04.2022

Сенатор: выборы во Франции показали, что многие не согласны с политикой ЕС

Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона была ожидаема, но значительная часть французов не согласна с политикой ЕС и НАТО, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T21:34

2022-04-24T21:34

2022-04-24T21:54

в мире

выборы президента франции — 2022

нато

марин ле пен

эммануэль макрон

владимир джабаров

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона была ожидаема, но значительная часть французов не согласна с политикой ЕС и НАТО, сказал РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков, которые приводит французский телеканал BFMTV. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42,4%.По мнению законодателя, все остальные кандидаты, которые также были оппонентами Ле Пен, рекомендовали своим избирателям отдать голоса за Макрона. Вместе с тем, если бы выборы прошли осенью, "не известно, какие результаты были бы у Ле Пен, поскольку французы пока не в полной мере ощутили последствия санкций", добавил сенатор.Джабаров также считает, что политику Франции во многом будет определять экономическое положение страны, поскольку антироссийские санкции "рикошетом ударят по французам". И хотя сейчас настрой у Парижа продолжать политику ограничений в отношении Москвы, экономическая повестка может привести к тому, что "многие вопросы будут пересмотрены", отметил он.

https://ria.ru/20220423/frantsiya-1784990189.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы президента франции — 2022, нато, марин ле пен, эммануэль макрон, владимир джабаров