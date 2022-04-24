21:34 24.04.2022 (обновлено: 21:54 24.04.2022)
Сенатор: выборы во Франции показали, что многие не согласны с политикой ЕС
Сенатор Джабаров: выборы во Франции показали, что многие не согласны с политикой ЕС и НАТО
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЧлены избирательной комиссии начинают подсчет бюллетеней во Франции
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Члены избирательной комиссии начинают подсчет бюллетеней во Франции
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона была ожидаема, но значительная часть французов не согласна с политикой ЕС и НАТО, сказал РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов главы государства, набирая 57,6% голосов, согласно данным с избирательных участков, которые приводит французский телеканал BFMTV. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает 42,4%.
"Победа Макрона была ожидаема. Но выборы показали и определенный успех Марин Ле Пен. Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО", - сказал сенатор.
По мнению законодателя, все остальные кандидаты, которые также были оппонентами Ле Пен, рекомендовали своим избирателям отдать голоса за Макрона. Вместе с тем, если бы выборы прошли осенью, "не известно, какие результаты были бы у Ле Пен, поскольку французы пока не в полной мере ощутили последствия санкций", добавил сенатор.
Джабаров также считает, что политику Франции во многом будет определять экономическое положение страны, поскольку антироссийские санкции "рикошетом ударят по французам". И хотя сейчас настрой у Парижа продолжать политику ограничений в отношении Москвы, экономическая повестка может привести к тому, что "многие вопросы будут пересмотрены", отметил он.
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