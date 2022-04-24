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Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 24.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/dnr-1785203501.html
Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки
Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 24.04.2022
Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки
Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:41
2022-04-24T19:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов, заявила Народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В заявлении также сообщается, что за прошедшие сутки один военнослужащий ДНР погиб, 14 получили ранения.Украинские войска с начала текущих суток выпустили 197 снарядов и мин по территории ДНР, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил 197 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - заявили в ведомстве.Отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:41 24.04.2022 (обновлено: 19:46 24.04.2022)
 
Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки

Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов, заявила Народная милиция республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
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В заявлении также сообщается, что за прошедшие сутки один военнослужащий ДНР погиб, 14 получили ранения.
Украинские войска с начала текущих суток выпустили 197 снарядов и мин по территории ДНР, сообщает Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил 197 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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