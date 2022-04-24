https://ria.ru/20220424/dnr-1785203501.html

Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки

Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 24.04.2022

Силы ДНР уничтожили 26 украинских националистов за сутки

Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов, заявила Народная милиция республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:41

2022-04-24T19:41

2022-04-24T19:46

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ДНР с начала суток уничтожили 26 украинских националистов, заявила Народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и две БМП", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.В заявлении также сообщается, что за прошедшие сутки один военнослужащий ДНР погиб, 14 получили ранения.Украинские войска с начала текущих суток выпустили 197 снарядов и мин по территории ДНР, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил 197 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов", - заявили в ведомстве.Отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр