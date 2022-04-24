https://ria.ru/20220424/bolezni-1784864385.html
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней - РИА Новости, 24.04.2022
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней
“Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах?
2022-04-24T12:00
2022-04-24T12:00
2022-04-24T12:00
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784864001_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_12566f85b9e5de77b6ee33e3894bc16b.jpg
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней
“Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах?
audio/mpeg
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней
“Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина Панина, Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784864001_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_3cd7d49af1a4a06dab2f859dddcdb310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней
“Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах?