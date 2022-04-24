https://ria.ru/20220424/bolezni-1784864385.html

Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней

Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней - РИА Новости, 24.04.2022

Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней

“Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах?

2022-04-24T12:00

2022-04-24T12:00

2022-04-24T12:00

как это по-русски

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Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней “Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах? audio/mpeg

Свинка, испанка и "синдром Мюнхгаузена". Откуда берутся названия болезней “Малярия” произошла от словосочетания “плохой воздух” (считалось, что люди заболевают, подышав болотными испарениями). Для описания депрессии или хандры в 19-м веке использовали слово… сплин (означавшее селезёнку). Свинка, грипп, бронхит, отит и другие болезни: откуда появились их названия, и как неспециалисту разобраться в медицинских терминах? audio/mpeg

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