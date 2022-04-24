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Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса

Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022

Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса

Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T07:52

2022-04-24T07:52

2022-04-24T08:28

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донбасс

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.Он отметил, что крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донбасс