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Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220424/bezhentsy-1785142123.html
Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса
Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 24.04.2022
Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса
Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T07:52
2022-04-24T08:28
религия
россия
донбасс
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.Он отметил, что крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона &gt;&gt;
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россия, донбасс
07:52 24.04.2022 (обновлено: 08:28 24.04.2022)
 
Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса

Епископ Верейский Пантелеимон: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.
"Нам очень нужны добровольцы. Сейчас у нас в помощи беженцам в Москве участвует больше 250 волонтеров. Многие из них – это те добровольцы, которые помогали вместе с нами в красных зонах московских больниц в период пандемии. Но добровольцев сейчас не хватает. Поэтому мы недавно попросили всех, кто может - записываться в добровольцы... В начале мая мы открываем специальный курс в Учебном центре Больницы Святителя Алексия для тех, кто хочет научиться ухаживать за ранеными", – сказал епископ Пантелеимон.
Он отметил, что крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.
Ранее епископ Пантелеимон посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
Читайте полный текст интервью епископа Пантелеимона >>
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