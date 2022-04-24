07:52 24.04.2022 (обновлено: 08:28 24.04.2022)
Епископ: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса
Епископ Верейский Пантелеимон: РПЦ нуждается в волонтерах для помощи беженцам из Донбасса
Беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в притоке добровольцев для помощи беженцам с Украины и Донбасса, сказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) в пасхальном интервью РИА Новости.
"Нам очень нужны добровольцы. Сейчас у нас в помощи беженцам в Москве участвует больше 250 волонтеров. Многие из них – это те добровольцы, которые помогали вместе с нами в красных зонах московских больниц в период пандемии. Но добровольцев сейчас не хватает. Поэтому мы недавно попросили всех, кто может - записываться в добровольцы... В начале мая мы открываем специальный курс в Учебном центре Больницы Святителя Алексия для тех, кто хочет научиться ухаживать за ранеными", – сказал епископ Пантелеимон.
Он отметил, что крайне востребована помощь автоволонтеров и транспортных компаний, помощь в разгрузке и погрузке машин, добровольцы нужны для организации занятий с детьми. Для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно заполнить анкету на сайте Синодального отдела по благотворительности, напомнил епископ.