https://ria.ru/20220424/avstraliya-1785179570.html

Власти Австралии: база КНР на Соломоновых островах будет "красной линией"

Власти Австралии: база КНР на Соломоновых островах будет "красной линией" - РИА Новости, 24.04.2022

Власти Австралии: база КНР на Соломоновых островах будет "красной линией"

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что появление китайской военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:55

2022-04-24T15:55

2022-04-24T17:49

в мире

австралия

китай

соломоновы острова

мид кнр

барнаби джойс

скотт моррисон

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что появление китайской военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности."Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе, на нашем пороге", — приводит телеканал ABC заявление Моррисона.По его словам, Фиджи и Папуа — Новая Гвинея также разделяют обеспокоенность Австралии.Глава австралийского правительства не сказал, как отреагирует Канберра, если Пекин все же решится на такой шаг. По его словам, власти Соломоновых островов заверили его, что китайских баз на их территории не будет.Как считает вице-премьер Австралии Барнаби Джойс, Соломоновы острова, подписав соглашение с Пекином, ставят под угрозу свой суверенитет. Создание китайской базы на их территории будет расцениваться Канберрой как "тактика запугивания", отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20220421/pentagon-1784820138.html

https://ria.ru/20220408/evropa-1782541911.html

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китай

соломоновы острова

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Екатерина Зайцева

в мире, австралия, китай, соломоновы острова, мид кнр, барнаби джойс, скотт моррисон