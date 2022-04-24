01:42 24.04.2022 (обновлено: 05:05 24.04.2022)
С задержанного в Ереване пророссийского активиста сняли все обвинения
Задержанный в Ереване пророссийский активист Бадалян заявил, что с него сняли обвинения
Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Задержанный ранее Следственным комитетом Армении пророссийский активист, блогер и лидер движения "Азатагрум" (Освобождение) Мика Бадалян, сорвавший с соратниками 21 апреля антироссийскую акцию у здания посольства России, заявил, что все обвинения с него сняты.
Согласно сообщению пресс-службы СК, задержание Бадаляна не было связано со срывом антироссийской акции. Ему предъявили обвинение по статье УК "ложное сообщение о террористическом акте". В суд было подано ходатайство о его аресте Сам блогер утверждает, что причина его задержания в проведенной им 21 апреля акции "против поднятия украинского флага в Армении".
"Победа! Все обвинения сняты! Я на свободе!", - написал Бадалян в своем Telegram-канале.
В СК утверждали, что "Бадалян не имея данных о готовящемся теракте, подал 11 апреля 2022 года в своем Telegram-канале ложное сообщение о том, что для создания чрезвычайной ситуации возможны теракты как в Ереване, так и за пределами столицы".
По данным агентства Sputnik Армения, возможно СК имел в виду пост Бадаляна, написанный в преддверии поездки Никола Пашиняна в Москву. В нем блогер писал о том, что поездка премьера может быть сорвана терактами радикальной группировки "Сасна Црер".
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