https://ria.ru/20220424/armeniya-1785134007.html

С задержанного в Ереване пророссийского активиста сняли все обвинения

С задержанного в Ереване пророссийского активиста сняли все обвинения - РИА Новости, 24.04.2022

С задержанного в Ереване пророссийского активиста сняли все обвинения

Задержанный ранее Следственным комитетом Армении пророссийский активист, блогер и лидер движения "Азатагрум" (Освобождение) Мика Бадалян, сорвавший с... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:42

2022-04-24T01:42

2022-04-24T05:05

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ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Задержанный ранее Следственным комитетом Армении пророссийский активист, блогер и лидер движения "Азатагрум" (Освобождение) Мика Бадалян, сорвавший с соратниками 21 апреля антироссийскую акцию у здания посольства России, заявил, что все обвинения с него сняты.Согласно сообщению пресс-службы СК, задержание Бадаляна не было связано со срывом антироссийской акции. Ему предъявили обвинение по статье УК "ложное сообщение о террористическом акте". В суд было подано ходатайство о его аресте Сам блогер утверждает, что причина его задержания в проведенной им 21 апреля акции "против поднятия украинского флага в Армении".В СК утверждали, что "Бадалян не имея данных о готовящемся теракте, подал 11 апреля 2022 года в своем Telegram-канале ложное сообщение о том, что для создания чрезвычайной ситуации возможны теракты как в Ереване, так и за пределами столицы".По данным агентства Sputnik Армения, возможно СК имел в виду пост Бадаляна, написанный в преддверии поездки Никола Пашиняна в Москву. В нем блогер писал о том, что поездка премьера может быть сорвана терактами радикальной группировки "Сасна Црер".

https://ria.ru/20220422/pamyatnik-1784926802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ереван, армения