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В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку - РИА Новости, 24.04.2022
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В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку
В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку - РИА Новости, 24.04.2022
В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:51
2022-04-24T16:51
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
оон
талибан
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заявление министерства образования Афганистана.Как сообщается, занятия для студенток и студентов будут проводиться в разные дни, каждой из групп отводится по три дня в неделю: студентки будут посещать занятия в субботу, понедельник и среду, а студенты - в воскресенье, вторник и четверг.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/taliby-1783176914.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), оон, талибан
16:51 24.04.2022
 
В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку

Раздельное обучение по половому признаку ввели в университетах Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заявление министерства образования Афганистана.
Как сообщается, занятия для студенток и студентов будут проводиться в разные дни, каждой из групп отводится по три дня в неделю: студентки будут посещать занятия в субботу, понедельник и среду, а студенты - в воскресенье, вторник и четверг.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ООНТалибан
 
 
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