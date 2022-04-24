https://ria.ru/20220424/afganistan-1785184408.html

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку - РИА Новости, 24.04.2022

В университетах Афганистана ввели раздельное обучение по половому признаку

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T16:51

2022-04-24T16:51

2022-04-24T16:51

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заявление министерства образования Афганистана.Как сообщается, занятия для студенток и студентов будут проводиться в разные дни, каждой из групп отводится по три дня в неделю: студентки будут посещать занятия в субботу, понедельник и среду, а студенты - в воскресенье, вторник и четверг.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/taliby-1783176914.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), оон, талибан