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В Абхазию доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220424/abkhaziya-1785133196.html
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня
Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:33
2022-04-24T01:33
религия
пасха
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СУХУМ, 24 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события.Благодатный огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785131402.html
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пасха
01:33 24.04.2022
 
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня

В Абхазию доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме

© РИА НовостиЛампада с Благодатным огнем
Лампада с Благодатным огнем
© РИА Новости
Лампада с Благодатным огнем. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 24 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Благодатный огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
Верующая ставит свечу в храме - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
00:46Религия
В Главном храме Вооруженных сил России проходит пасхальная служба
 
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