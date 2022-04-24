https://ria.ru/20220424/abkhaziya-1785133196.html
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня
Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T01:33
2022-04-24T01:33
2022-04-24T01:33
религия
пасха
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СУХУМ, 24 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события.Благодатный огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785131402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня
В Абхазию доставили частицу Благодатного огня, сошедшего в Иерусалиме
СУХУМ, 24 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Благодатный огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.