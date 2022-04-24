https://ria.ru/20220424/abkhaziya-1785133196.html

В Абхазию доставили частицу Благодатного огня

В Абхазию доставили частицу Благодатного огня - РИА Новости, 24.04.2022

В Абхазию доставили частицу Благодатного огня

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T01:33

2022-04-24T01:33

2022-04-24T01:33

религия

пасха

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СУХУМ, 24 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, передает корреспондент РИА Новости с места события.Благодатный огонь повезут в храмы, где проходят Пасхальные богослужения.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785131402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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