06:08 23.04.2022 (обновлено: 06:10 23.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево в ДНР
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 5.45 обстреляли поселок Зайцево (южное), выпустив по нему десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.