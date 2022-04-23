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Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/zaytsevo-1785042746.html
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР
Украинские войска в 5.45 обстреляли поселок Зайцево (южное), выпустив по нему десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:08
2022-04-23T06:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 5.45 обстреляли поселок Зайцево (южное), выпустив по нему десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок городского типа Зайцево находится к северу от города Горловка и уже несколько лет разделен на две части: северная находится под контролем украинских войск, южная - сил ДНР.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785038595.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
06:08 23.04.2022 (обновлено: 06:10 23.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево в ДНР

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 5.45 обстреляли поселок Зайцево (южное), выпустив по нему десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 5.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от города Горловка и уже несколько лет разделен на две части: северная находится под контролем украинских войск, южная - сил ДНР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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