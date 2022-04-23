https://ria.ru/20220423/zakonoproekt-1785093189.html

Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ - РИА Новости, 23.04.2022

Комитет Госдумы поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Комитет Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:34

2022-04-23T16:34

2022-04-23T18:41

общество

госдума рф

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, говорится в заключении комитета, опубликованном в думской электронной базе данных. Комитет является соисполнителем по законопроекту."Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует <...> принять его в первом чтении", — сообщается в документе.Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, а также наделяющий генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля. Документ может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая.Законопроект предлагает дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции России, а также направленной на дискредитацию использования ВС России, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, согласно законопроекту, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС России, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.Кроме того, закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", — уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220421/zapret-1784725999.html

https://ria.ru/20220408/cherysheva-1782499688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)