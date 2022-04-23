https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785100832.html

СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП

СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП - РИА Новости, 23.04.2022

СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, сообщает издание Welt. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:01

2022-04-23T18:01

2022-04-23T18:06

олаф шольц

германия

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вооружения

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, сообщает издание Welt.По его данным, запрос поступил в четверг в министерство экономики ФРГ, после чего был передан в Федеральный совет безопасности. В его состав входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, внутренних дел, экономики, экономического сотрудничества и развития. В случае одобрения концерн готов "в кратчайшие сроки" продать технику, первая поставка может быть организована "в течение нескольких недель", следует из предложения компании. Издание не уточняет, когда Берлин может озвучить свое решение.Так как БМП нужно подготовить к применению, передачу планируется осуществить в три этапа: 20 единиц могут быть поставлены через шесть недель, еще 25 через шесть месяцев и оставшиеся 55 через год. Кроме того предполагается поставка 1,5 миллионов единиц боеприпасов на сумму 42,6 миллиона евро, персонал Rheinmetall проведет обучение по использованию техники.Ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.

https://ria.ru/20220422/vooruzheniya-1784932933.html

германия

берлин (город)

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олаф шольц, германия, берлин (город), бмп, вооружения, в мире, украина