Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785100832.html
СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП
СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП - РИА Новости, 23.04.2022
СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, сообщает издание Welt. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T18:01
2022-04-23T18:06
олаф шольц
германия
берлин (город)
бмп
вооружения
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582720820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25c56969f69ab5cbc0a751b2402601f9.jpg
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, сообщает издание Welt.По его данным, запрос поступил в четверг в министерство экономики ФРГ, после чего был передан в Федеральный совет безопасности. В его состав входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, внутренних дел, экономики, экономического сотрудничества и развития. В случае одобрения концерн готов "в кратчайшие сроки" продать технику, первая поставка может быть организована "в течение нескольких недель", следует из предложения компании. Издание не уточняет, когда Берлин может озвучить свое решение.Так как БМП нужно подготовить к применению, передачу планируется осуществить в три этапа: 20 единиц могут быть поставлены через шесть недель, еще 25 через шесть месяцев и оставшиеся 55 через год. Кроме того предполагается поставка 1,5 миллионов единиц боеприпасов на сумму 42,6 миллиона евро, персонал Rheinmetall проведет обучение по использованию техники.Ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
https://ria.ru/20220422/vooruzheniya-1784932933.html
германия
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582720820_624:76:3072:1912_1920x0_80_0_0_a764b499945ede115c2fb1e4d2328efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, германия, берлин (город), бмп, вооружения, в мире, украина
18:01 23.04.2022 (обновлено: 18:06 23.04.2022)
 
СМИ: немецкий концерн подал заявку правительству на продажу Киеву БМП

Welt: немецкий концерн Rheinmetall направил заявку правительству на продажу Украине БМП

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил официальную заявку правительству ФРГ на одобрение продажи Украине 100 БМП типа Marder, сообщает издание Welt.
По его данным, запрос поступил в четверг в министерство экономики ФРГ, после чего был передан в Федеральный совет безопасности. В его состав входят канцлер Олаф Шольц, а также министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, внутренних дел, экономики, экономического сотрудничества и развития. В случае одобрения концерн готов "в кратчайшие сроки" продать технику, первая поставка может быть организована "в течение нескольких недель", следует из предложения компании. Издание не уточняет, когда Берлин может озвучить свое решение.
Так как БМП нужно подготовить к применению, передачу планируется осуществить в три этапа: 20 единиц могут быть поставлены через шесть недель, еще 25 через шесть месяцев и оставшиеся 55 через год. Кроме того предполагается поставка 1,5 миллионов единиц боеприпасов на сумму 42,6 миллиона евро, персонал Rheinmetall проведет обучение по использованию техники.
Ранее глава концерна Армин Паппергер заявил газете Handelsblatt, что Rheinmetall готов выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 15:28
Франция и ФРГ поставляют Украине артиллерийские установки
 
Олаф ШольцГерманияБерлин (город)БМПВооруженияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала