https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html

Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине

Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине - РИА Новости, 23.04.2022

Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине

Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:41

2022-04-23T12:41

2022-04-23T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

германия

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA для издания Bild.Несколькими днями ранее опрос также провел институт Forsa, по его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, еще 37% выступили против таких поставок.Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

украина

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, германия