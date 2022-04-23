https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:41
2022-04-23T12:41
2022-04-23T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
германия
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA для издания Bild.Несколькими днями ранее опрос также провел институт Forsa, по его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, еще 37% выступили против таких поставок.Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
INSA: 50 процентов немцев выступают против поставок тяжелых вооружений Украине