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Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине
Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:41
2022-04-23T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA для издания Bild.Несколькими днями ранее опрос также провел институт Forsa, по его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, еще 37% выступили против таких поставок.Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
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украина
германия
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в мире, украина, германия
12:41 23.04.2022
 
Опрос показал отношение немцев к поставкам тяжелого вооружения Украине

INSA: 50 процентов немцев выступают против поставок тяжелых вооружений Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Половина немцев (50%) выступают против поставок тяжелых вооружений для Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA для издания Bild.
Несколькими днями ранее опрос также провел институт Forsa, по его данным, большинство немцев (51%) поддерживают поставку наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, еще 37% выступили против таких поставок.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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