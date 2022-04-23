https://ria.ru/20220423/vashington-1785035580.html

В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек

В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек - РИА Новости, 23.04.2022

В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек

Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:01

2022-04-23T01:01

2022-04-23T01:01

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы.Полицейский добавил, что следствие пока не располагает информацией о мотивах нападения, которое произошло в северо-западной части Вашингтона, рядом с несколькими учебными заведениями и иностранными посольствами.По словам представителя полиции, двое пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, третья – несовершеннолетняя девушка - получила легкие ранения.Он сообщил также, что полицейские задержали несколько человек, которые проходят в статусе свидетелей и вскоре будут отпущены.

https://ria.ru/20220420/vashington-1784540191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша