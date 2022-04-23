https://ria.ru/20220423/vashington-1785035580.html
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек - РИА Новости, 23.04.2022
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек
Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:01
2022-04-23T01:01
2022-04-23T01:01
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы.Полицейский добавил, что следствие пока не располагает информацией о мотивах нападения, которое произошло в северо-западной части Вашингтона, рядом с несколькими учебными заведениями и иностранными посольствами.По словам представителя полиции, двое пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, третья – несовершеннолетняя девушка - получила легкие ранения.Он сообщил также, что полицейские задержали несколько человек, которые проходят в статусе свидетелей и вскоре будут отпущены.
https://ria.ru/20220420/vashington-1784540191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек
Полиция продолжает поиск злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы.
"Мы продолжаем прочесывать район... в поисках подозреваемого или подозреваемых", - сказал он на брифинге.
Полицейский добавил, что следствие пока не располагает информацией о мотивах нападения, которое произошло в северо-западной части Вашингтона
, рядом с несколькими учебными заведениями и иностранными посольствами.
По словам представителя полиции, двое пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, третья – несовершеннолетняя девушка - получила легкие ранения.
Он сообщил также, что полицейские задержали несколько человек, которые проходят в статусе свидетелей и вскоре будут отпущены.