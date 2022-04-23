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В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек - РИА Новости, 23.04.2022
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В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек - РИА Новости, 23.04.2022
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек
Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:01
2022-04-23T01:01
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы.Полицейский добавил, что следствие пока не располагает информацией о мотивах нападения, которое произошло в северо-западной части Вашингтона, рядом с несколькими учебными заведениями и иностранными посольствами.По словам представителя полиции, двое пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, третья – несовершеннолетняя девушка - получила легкие ранения.Он сообщил также, что полицейские задержали несколько человек, которые проходят в статусе свидетелей и вскоре будут отпущены.
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в мире, сша
01:01 23.04.2022
 
В Вашингтоне продолжают поиск злоумышленника, ранившего трех человек

Полиция продолжает поиск злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, ранившего трех человек в Вашингтоне, и пока не установила его личность, сообщил представитель полиции американской столицы.
"Мы продолжаем прочесывать район... в поисках подозреваемого или подозреваемых", - сказал он на брифинге.
Полицейский добавил, что следствие пока не располагает информацией о мотивах нападения, которое произошло в северо-западной части Вашингтона, рядом с несколькими учебными заведениями и иностранными посольствами.
По словам представителя полиции, двое пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, третья – несовершеннолетняя девушка - получила легкие ранения.
Он сообщил также, что полицейские задержали несколько человек, которые проходят в статусе свидетелей и вскоре будут отпущены.
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