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Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу - РИА Новости, 23.04.2022
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Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу - РИА Новости, 23.04.2022
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу
Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:45
2022-04-23T20:45
происшествия
александр бастрыкин
воронежская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области."Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение", - говорится в сообщении.По данным СК, 22 апреля 2022 года в квартире дома в селе Терновка Воронежской области были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.
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воронежская область
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происшествия, александр бастрыкин, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
20:45 23.04.2022
 
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу

Подозреваемых в убийстве двух детей в Воронежской области заключат под стражу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области.
"Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение", - говорится в сообщении.
По данным СК, 22 апреля 2022 года в квартире дома в селе Терновка Воронежской области были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.
В селе Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 13:41
В Воронежской области в квартире нашли тела двоих детей
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинВоронежская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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