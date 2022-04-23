https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785116414.html
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу - РИА Новости, 23.04.2022
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу
Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:45
2022-04-23T20:45
2022-04-23T20:45
происшествия
александр бастрыкин
воронежская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области."Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение", - говорится в сообщении.По данным СК, 22 апреля 2022 года в квартире дома в селе Терновка Воронежской области были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.
https://ria.ru/20220422/ubiystvo-1784905134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу
Подозреваемых в убийстве двух детей в Воронежской области заключат под стражу