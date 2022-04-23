https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785116414.html

Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу

Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу - РИА Новости, 23.04.2022

Подозреваемых в убийстве детей в Воронежской области заключат под стражу

Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:45

2022-04-23T20:45

2022-04-23T20:45

происшествия

александр бастрыкин

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве двух детей в Воронежской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области."Сегодня по ходатайству следователей СУ СКР по Воронежской области судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 22 июня 2022 года. В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение", - говорится в сообщении.По данным СК, 22 апреля 2022 года в квартире дома в селе Терновка Воронежской области были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.

https://ria.ru/20220422/ubiystvo-1784905134.html

воронежская область

россия

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Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)