https://ria.ru/20220423/ubezhische-1785039567.html

Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище

Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище - РИА Новости, 23.04.2022

Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил агентству Франс Пресс, что Бельгия предоставила ему убежище. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T03:11

2022-04-23T03:11

2022-04-23T03:11

в мире

рафаэль корреа

эквадор

бельгия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил агентству Франс Пресс, что Бельгия предоставила ему убежище.Ранее суд Эквадора начал процесс экстрадиции из Бельгии экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о коррупции, сообщил председатель Национального суда Иван Сакисела.Агентство также сообщило, что поступивший в его распоряжение документ от Главного уполномоченного по делам беженцев и апатридов подтверждает статус Корреа.В настоящее время Корреа проживает в Бельгии и женат на гражданке этой страны, дети экс-президента также имеют бельгийское гражданство. Обвинения против себя политик называет фарсом, который призван вытеснить его из политического поля Эквадора.В конце сентября прошлого года кассационный трибунал Верховного суда Эквадора признал экс-президента Рафаэля Корреа и бывшего вице-президента Хорхе Гласа виновными в подстрекательстве к взяточничеству в рамках дела о коррупции, подтвердив ранее вынесенный приговор в виде восьми лет заключения.

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эквадор

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Максим Горбачев

в мире, рафаэль корреа, эквадор, бельгия