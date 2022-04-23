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Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище - РИА Новости, 23.04.2022
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Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище
Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище - РИА Новости, 23.04.2022
Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил агентству Франс Пресс, что Бельгия предоставила ему убежище. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:11
2022-04-23T03:11
в мире
рафаэль корреа
эквадор
бельгия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил агентству Франс Пресс, что Бельгия предоставила ему убежище.Ранее суд Эквадора начал процесс экстрадиции из Бельгии экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о коррупции, сообщил председатель Национального суда Иван Сакисела.Агентство также сообщило, что поступивший в его распоряжение документ от Главного уполномоченного по делам беженцев и апатридов подтверждает статус Корреа.В настоящее время Корреа проживает в Бельгии и женат на гражданке этой страны, дети экс-президента также имеют бельгийское гражданство. Обвинения против себя политик называет фарсом, который призван вытеснить его из политического поля Эквадора.В конце сентября прошлого года кассационный трибунал Верховного суда Эквадора признал экс-президента Рафаэля Корреа и бывшего вице-президента Хорхе Гласа виновными в подстрекательстве к взяточничеству в рамках дела о коррупции, подтвердив ранее вынесенный приговор в виде восьми лет заключения.
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в мире, рафаэль корреа, эквадор, бельгия
03:11 23.04.2022
 
Экс-президент Эквадора заявил, что Бельгия предоставила ему убежище

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что Бельгия предоставила ему убежище

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРафаэль Корреа
Рафаэль Корреа - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рафаэль Корреа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил агентству Франс Пресс, что Бельгия предоставила ему убежище.
Ранее суд Эквадора начал процесс экстрадиции из Бельгии экс-президента страны Рафаэля Корреа по делу о коррупции, сообщил председатель Национального суда Иван Сакисела.
Агентство также сообщило, что поступивший в его распоряжение документ от Главного уполномоченного по делам беженцев и апатридов подтверждает статус Корреа.
В настоящее время Корреа проживает в Бельгии и женат на гражданке этой страны, дети экс-президента также имеют бельгийское гражданство. Обвинения против себя политик называет фарсом, который призван вытеснить его из политического поля Эквадора.
В конце сентября прошлого года кассационный трибунал Верховного суда Эквадора признал экс-президента Рафаэля Корреа и бывшего вице-президента Хорхе Гласа виновными в подстрекательстве к взяточничеству в рамках дела о коррупции, подтвердив ранее вынесенный приговор в виде восьми лет заключения.
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В миреРафаэль КорреаЭквадорБельгия
 
 
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