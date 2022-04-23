https://ria.ru/20220423/turtsiya-1785112661.html
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16 - РИА Новости, 23.04.2022
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
Турция видит конструктивное отношение администрации США к своему запросу о приобретении истребителей F-16, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:59
2022-04-23T19:59
2022-04-23T19:59
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
конгресс сша
f-16
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с-400 «триумф»
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АНКАРА, 23 апр – РИА Новости. Турция видит конструктивное отношение администрации США к своему запросу о приобретении истребителей F-16, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."У администрации США определенно есть конструктивное отношение к вопросу по F-16" - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
https://ria.ru/20220411/istrebiteli-1782846295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
Глава МИД Чавушоглу заявил, что Турция видит конструктивное отношение к запросу по F-16