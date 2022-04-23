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Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16 - РИА Новости, 23.04.2022
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Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16 - РИА Новости, 23.04.2022
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
Турция видит конструктивное отношение администрации США к своему запросу о приобретении истребителей F-16, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:59
2022-04-23T19:59
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
конгресс сша
f-16
f-35
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 23 апр – РИА Новости. Турция видит конструктивное отношение администрации США к своему запросу о приобретении истребителей F-16, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."У администрации США определенно есть конструктивное отношение к вопросу по F-16" - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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в мире, сша, турция, анкара (провинция), конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф»
19:59 23.04.2022
 
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16

Глава МИД Чавушоглу заявил, что Турция видит конструктивное отношение к запросу по F-16

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 апр – РИА Новости. Турция видит конструктивное отношение администрации США к своему запросу о приобретении истребителей F-16, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"У администрации США определенно есть конструктивное отношение к вопросу по F-16" - приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 09:45
СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16
 
В миреСШАТурцияАнкара (провинция)Конгресс СШАF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
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