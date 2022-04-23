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Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы - РИА Новости, 23.04.2022
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Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы
Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы - РИА Новости, 23.04.2022
Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:21
2022-04-23T15:04
цены на нефть
владимир путин
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москва
австрия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill.По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы."Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен на пресс-конференции.Ранее подобным образом высказался министр финансов Австрии Магнус Бруннер — по его словам, Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, москва, австрия, европарламент
14:21 23.04.2022 (обновлено: 15:04 23.04.2022)
 
Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы

Минфин США: запрет на поставки топлива из России принесет Западу больше вреда, чем пользы

© AP Photo / Cliff OwenГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill.
По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 13:15
Шольц заявил, что эмбарго на российский газ не принесет мир на Украину
"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен на пресс-конференции.
Ранее подобным образом высказался министр финансов Австрии Магнус Бруннер — по его словам, Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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СМИ: США обсуждают с ЕС шаги по ограничению импорта нефти из России
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваАвстрияЕвропарламент
 
 
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