https://ria.ru/20220423/toplivo-1785081381.html

Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы

Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы - РИА Новости, 23.04.2022

Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:21

2022-04-23T14:21

2022-04-23T15:04

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

австрия

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106662/97/1066629783_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_aabae245e2a6841d074ea8c302e87f40.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill.По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы."Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен на пресс-конференции.Ранее подобным образом высказался министр финансов Австрии Магнус Бруннер — по его словам, Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html

https://ria.ru/20220423/neft-1785034539.html

россия

москва

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, владимир путин, россия, москва, австрия, европарламент