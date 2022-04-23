14:21 23.04.2022 (обновлено: 15:04 23.04.2022)
Минфин США: эмбарго на российское топливо принесет больше вреда, чем пользы
Минфин США: запрет на поставки топлива из России принесет Западу больше вреда, чем пользы
© AP Photo / Cliff OwenГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива, передает The Hill.
По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.
"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — сказала Йеллен на пресс-конференции.
Ранее подобным образом высказался министр финансов Австрии Магнус Бруннер — по его словам, Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это принесет больше проблем ей самой, чем Москве.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, а Европарламент принял резолюцию с призывом к "тотальному эмбарго" на импорт российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.