https://ria.ru/20220423/teatr-1784928132.html

В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"

В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот" - РИА Новости, 23.04.2022

В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"

Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T04:01

2022-04-23T04:01

2022-04-23T04:01

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. Постановка основана на пьесе Алексея Житковского. Другой источник вдохновения для режиссера — документальный фильм "Сошедшие с пути – в Пекин по проселочной дороге" австралийцев Тима Коупа и Криса Хэзерли. Они проехали часть России на велосипедах. Действие "Дон Кихота" Театра на Таганке разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу.В роли Дон Кихота — Василий Уриевский, Санчу Пансу сыграл Павел Комаров."Вслед за Сервантесом мы отправляем наших "героев" в абсурдное, страшное, бесконечное путешествие. Пространство этого путешествия – не Испания XVII века, а Россия века XXI. Россия, в которой время потеряло линейные признаки, страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге", — говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220422/spektakl-1784777973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, театр на таганке, театр, что посмотреть