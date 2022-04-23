https://ria.ru/20220423/teatr-1784928132.html
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот" - РИА Новости, 23.04.2022
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"
Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T04:01
2022-04-23T04:01
2022-04-23T04:01
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. Постановка основана на пьесе Алексея Житковского. Другой источник вдохновения для режиссера — документальный фильм "Сошедшие с пути – в Пекин по проселочной дороге" австралийцев Тима Коупа и Криса Хэзерли. Они проехали часть России на велосипедах. Действие "Дон Кихота" Театра на Таганке разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу.В роли Дон Кихота — Василий Уриевский, Санчу Пансу сыграл Павел Комаров."Вслед за Сервантесом мы отправляем наших "героев" в абсурдное, страшное, бесконечное путешествие. Пространство этого путешествия – не Испания XVII века, а Россия века XXI. Россия, в которой время потеряло линейные признаки, страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге", — говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220422/spektakl-1784777973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, театр на таганке, театр, что посмотреть
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"
Театр на Таганке представил премьеру спектакля "Дон Кихот" в свой день рождения
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба.
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Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"
2 из 3
Евгений Бодяков, Александр Алешкин и Алексей Финаев-Николотов (слева направо) и Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"
3 из 3
Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"
1 из 3
Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"
2 из 3
Евгений Бодяков, Александр Алешкин и Алексей Финаев-Николотов (слева направо) и Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"
3 из 3
Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"
Постановка основана на пьесе Алексея Житковского. Другой источник вдохновения для режиссера — документальный фильм "Сошедшие с пути – в Пекин по проселочной дороге" австралийцев Тима Коупа и Криса Хэзерли. Они проехали часть России на велосипедах.
Действие "Дон Кихота" Театра на Таганке разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу.
В роли Дон Кихота — Василий Уриевский, Санчу Пансу сыграл Павел Комаров.
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Евгения Стегний в спектакле "Дон Кихот"
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Юлия Стожарова в спектакле "Дон Кихот"
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Юлия Стожарова, Павел Комаров, Василий Уриевский и Игорь Ларин в спектакле "Дон Кихот"
4 из 4
Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"
1 из 4
Евгения Стегний в спектакле "Дон Кихот"
2 из 4
Юлия Стожарова в спектакле "Дон Кихот"
3 из 4
Юлия Стожарова, Павел Комаров, Василий Уриевский и Игорь Ларин в спектакле "Дон Кихот"
4 из 4
Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"
"Вслед за Сервантесом мы отправляем наших "героев" в абсурдное, страшное, бесконечное путешествие. Пространство этого путешествия – не Испания XVII века, а Россия века XXI. Россия, в которой время потеряло линейные признаки, страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге", — говорится в пресс-релизе.