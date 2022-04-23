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В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот" - РИА Новости, 23.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220423/teatr-1784928132.html
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот" - РИА Новости, 23.04.2022
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"
Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 23.04.2022
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба. Постановка основана на пьесе Алексея Житковского. Другой источник вдохновения для режиссера — документальный фильм "Сошедшие с пути – в Пекин по проселочной дороге" австралийцев Тима Коупа и Криса Хэзерли. Они проехали часть России на велосипедах. Действие "Дон Кихота" Театра на Таганке разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу.В роли Дон Кихота — Василий Уриевский, Санчу Пансу сыграл Павел Комаров."Вслед за Сервантесом мы отправляем наших "героев" в абсурдное, страшное, бесконечное путешествие. Пространство этого путешествия – не Испания XVII века, а Россия века XXI. Россия, в которой время потеряло линейные признаки, страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге", — говорится в пресс-релизе.
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новости культуры, россия, театр на таганке, театр, что посмотреть
04:01 23.04.2022
 
В Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Дон Кихот"

Театр на Таганке представил премьеру спектакля "Дон Кихот" в свой день рождения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Уриевский в роли Дон Кихота в сцене из спектакля "Дон Кихот"
Василий Уриевский в роли Дон Кихота в сцене из спектакля Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Театр на Таганке в свой день рождения представил премьеру спектакля "Дон Кихот" Дениса Хусниярова, сообщает пресс-служба.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

Василий Уриевский в роли Дон Кихота в сцене из спектакля Дон Кихот в постановке режиссера Дениса Хусниярова в Московском театре на Таганке
1 из 3

Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Евгений Бодяков, Александр Алешкин и Алексей Финаев-Николотов (слева направо) и Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

Спектакль Дон Кихот в театре на Таганке
2 из 3

Евгений Бодяков, Александр Алешкин и Алексей Финаев-Николотов (слева направо) и Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

Павел Комаров в роли Санчо Панса в сцене из спектакля Дон Кихот
3 из 3

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Евгений Бодяков, Александр Алешкин и Алексей Финаев-Николотов (слева направо) и Василий Уриевский в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Постановка основана на пьесе Алексея Житковского. Другой источник вдохновения для режиссера — документальный фильм "Сошедшие с пути – в Пекин по проселочной дороге" австралийцев Тима Коупа и Криса Хэзерли. Они проехали часть России на велосипедах.
Действие "Дон Кихота" Театра на Таганке разворачивается в 2018 году в Испании и России, когда в нашей стране проходил чемпионат мира по футболу.
В роли Дон Кихота — Василий Уриевский, Санчу Пансу сыграл Павел Комаров.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Евгения Стегний в спектакле "Дон Кихот"

Евгения Стегний в роли Настасьи в сцене из спектакля Дон Кихот
1 из 4

Евгения Стегний в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Стожарова в спектакле "Дон Кихот"

Спектакль Дон Кихот в театре на Таганке
2 из 4

Юлия Стожарова в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Стожарова, Павел Комаров, Василий Уриевский и Игорь Ларин в спектакле "Дон Кихот"

Спектакль Дон Кихот в театре на Таганке
3 из 4

Юлия Стожарова, Павел Комаров, Василий Уриевский и Игорь Ларин в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

Павел Комаров в роли Санчо Панса в сцене из спектакля Дон Кихот
4 из 4

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 4

Евгения Стегний в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Юлия Стожарова в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Юлия Стожарова, Павел Комаров, Василий Уриевский и Игорь Ларин в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Павел Комаров в спектакле "Дон Кихот"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Вслед за Сервантесом мы отправляем наших "героев" в абсурдное, страшное, бесконечное путешествие. Пространство этого путешествия – не Испания XVII века, а Россия века XXI. Россия, в которой время потеряло линейные признаки, страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге", — говорится в пресс-релизе.
Максим Аверин в роли Арбенина на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 06:16Культура
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
 
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