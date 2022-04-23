https://ria.ru/20220423/ssha-1785101049.html

Назван неожиданный проигравший в украинском кризисе

Назван неожиданный проигравший в украинском кризисе - РИА Новости, 23.04.2022

Назван неожиданный проигравший в украинском кризисе

Несмотря на краткосрочную выгоду от продажи оружия, США в конечном итоге заплатят высокую цену, заявил вице-президент Китайского общества международных... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T18:02

2022-04-23T18:02

2022-04-23T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несмотря на краткосрочную выгоду от продажи оружия, США в конечном итоге заплатят высокую цену, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь в статье для Global Times.Возникшая после Евромайдана напряженность между Россией и Украиной предоставила США возможность запугивать европейские страны. В результате против Москвы ввели санкции, а Киев стал орудием Белого дома в борьбе с Кремлем, написал эксперт."Если взглянуть на нынешнюю ситуацию объективно, сценарий российско-украинского кризиса продвигается по пути, задуманному "режиссером" — Соединенными Штатами", — считает автор.Так, Вашингтон получил возможность перезапустить НАТО и загрузить свой военно-промышленный комплекс, добавил Цзюнь. Он указал на то, что с начала украинского кризиса Штаты обязались предоставить киевским властям военной помощи на более чем 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, европейские союзники Америки бросились заключать оружейные сделки. Все это грозит миру новой гонкой вооружений, предупредил эксперт.Цзюнь заявил, что США выгодно продолжение кризиса: от него выигрывает не только их ВПК, но и финансовый и энергетический секторы, а также усиливается геополитическое значение."В краткосрочной перспективе повторение истории зарабатывания денег, безусловно, может принести Соединенным Штатам очевидную пользу, но в долгосрочной перспективе это просто выступление в роли собственного могильщика, и история со временем это докажет", — заключил он.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

https://ria.ru/20220421/ssha-1784807076.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, россия, украина, нато, китай