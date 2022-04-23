https://ria.ru/20220423/slovakiya-1785095784.html
Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро
Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро - РИА Новости, 23.04.2022
Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро
Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, сообщил премьер Эдуард Хегер, выступая в передаче "Субботние диалоги" на РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:59
2022-04-23T16:59
2022-04-23T18:20
александр новак
россия
словакия
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, сообщил премьер Эдуард Хегер, выступая в передаче "Субботние диалоги" на Словацком ТВ."Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план", — сказал Хегер.Ранее, 15 апреля, вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что перевод оплаты за газ на рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со стопроцентной гарантией получить средства за поставленный товар; ряд покупателей уже согласился на новую схему расчетов.По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. "Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа", — подчеркнул Хегер.Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет."Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России", — сказал Хегер.Тем не менее, по мнению словацкого премьера, зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки."Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться", — подчеркнул Хегер.
https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html
https://ria.ru/20220420/uchastie-1784401296.html
россия
словакия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, россия, словакия, германия, в мире
16:59 23.04.2022 (обновлено: 18:20 23.04.2022)
Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро
Премьер Словакии Хегер заявил, что страна планирует оплатить российский газ за май в евро
ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, сообщил премьер Эдуард Хегер, выступая в передаче "Субботние диалоги" на Словацком ТВ.
"Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план", — сказал Хегер.
Ранее, 15 апреля, вице-премьер России Александр Новак
заявил о том, что перевод оплаты за газ на рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со стопроцентной гарантией получить средства за поставленный товар; ряд покупателей уже согласился на новую схему расчетов.
По словам Хегера, население Словакии
обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. "Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа", — подчеркнул Хегер.
Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет.
"Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия
, Словакия, Болгария
и Венгрия
, более других в Европе
зависящих от газа и нефти из России", — сказал Хегер.
Тем не менее, по мнению словацкого премьера, зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки.
"Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться", — подчеркнул Хегер.