https://ria.ru/20220423/slovakiya-1785095784.html

Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро

Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро - РИА Новости, 23.04.2022

Словакия планирует оплатить российский газ за май в евро

Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, сообщил премьер Эдуард Хегер, выступая в передаче "Субботние диалоги" на РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:59

2022-04-23T16:59

2022-04-23T18:20

александр новак

россия

словакия

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

ПРАГА, 23 апр — РИА Новости. Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, сообщил премьер Эдуард Хегер, выступая в передаче "Субботние диалоги" на Словацком ТВ."Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план", — сказал Хегер.Ранее, 15 апреля, вице-премьер России Александр Новак заявил о том, что перевод оплаты за газ на рубли логичен со стороны России и вызван объективным желанием со стопроцентной гарантией получить средства за поставленный товар; ряд покупателей уже согласился на новую схему расчетов.По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. "Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа", — подчеркнул Хегер.Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет."Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России", — сказал Хегер.Тем не менее, по мнению словацкого премьера, зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки."Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться", — подчеркнул Хегер.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

https://ria.ru/20220420/uchastie-1784401296.html

россия

словакия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр новак, россия, словакия, германия, в мире