https://ria.ru/20220423/siriya-1785123183.html
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный - РИА Новости, 23.04.2022
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
Один сирийский военный погиб при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:05
2022-04-23T22:05
2022-04-23T22:05
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один сирийский военный погиб при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – три обстрела. В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Барза-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубб-Эз-Зарур, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220410/siriya-1782785009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латакия (город), алеппо, россия
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный