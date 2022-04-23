Рейтинг@Mail.ru
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/siriya-1785123183.html
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный - РИА Новости, 23.04.2022
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный
Один сирийский военный погиб при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T22:05
2022-04-23T22:05
в мире
латакия (город)
алеппо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009331_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e5988fab4ea9fd5e2da869eabf53bbf4.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один сирийский военный погиб при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – три обстрела. В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Барза-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубб-Эз-Зарур, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220410/siriya-1782785009.html
латакия (город)
алеппо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_301a0b09f36efbb3fa282e7954b8f8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латакия (город), алеппо, россия
22:05 23.04.2022
 
При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный

При обстреле в провинции Латакия погиб сирийский военный

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один сирийский военный погиб при обстреле со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Латакия – три обстрела. В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Барза-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубб-Эз-Зарур, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 17:25
Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии
 
В миреЛатакия (город)АлеппоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала