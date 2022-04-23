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Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/rubezhnoe-1785052567.html
Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное
Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное - РИА Новости, 23.04.2022
Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное
Ситуация в районе города Рубежное в Донбассе, на окраинах которого продолжается зачистка, стабильная, сообщили РИА Новости бойцы полка специального назначения... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:25
2022-04-23T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
россия
рубежное
донбасс
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 апр - РИА Новости. Ситуация в районе города Рубежное в Донбассе, на окраинах которого продолжается зачистка, стабильная, сообщили РИА Новости бойцы полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, выполняющие там боевые задачи.Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное Луганской народной республики перешел под окончательный контроль российских войск, флаг РФ поднят при въезде в город."Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне", - рассказал один из бойцов.Он уточнил, что полк продолжает выполнять свои задачи в данном районе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/donbass-1784921347.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, россия, рубежное, донбасс
09:25 23.04.2022
 
Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке в районе города Рубежное

Чеченские бойцы заявили о стабильной обстановке у города Рубежное, где идет зачистка

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова на Донбассе
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова на Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова на Донбассе
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 апр - РИА Новости. Ситуация в районе города Рубежное в Донбассе, на окраинах которого продолжается зачистка, стабильная, сообщили РИА Новости бойцы полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, выполняющие там боевые задачи.
Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное Луганской народной республики перешел под окончательный контроль российских войск, флаг РФ поднят при въезде в город.
"Обстановка нормальная. Стабильная. На войне как на войне", - рассказал один из бойцов.
Он уточнил, что полк продолжает выполнять свои задачи в данном районе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российский флаг на въезде в город Рубежное в ЛНР. Кадр видео
Вчера, 14:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Раненый инвалид спас лежачую маму из Рубежного, вывезя ее из-под обстрела
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияРубежноеДонбасс
 
 
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