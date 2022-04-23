https://ria.ru/20220423/rossiya-1785090988.html

В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"

В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 23.04.2022

В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"

Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:03

2022-04-23T16:03

2022-04-23T21:59

кристалина георгиева

кристин лагард

джером пауэлл

россия

украина

сша

большая двадцатка

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585502384_0:127:2754:1676_1920x0_80_0_0_bef6a16e2495028ef8dffd70d807d18f.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press.Автор материала подчеркнул, что повторение событий 2014 года маловероятно. Тогда после присоединения Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", однако в ситуации с G20 все выглядит иначе. Для принятия аналогичного решения необходимо единогласие среди стран — членов организации, которого, по всей видимости, не будет."Это кажется все менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20", — отмечается в статье.Уточняется также, что ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о возможности исключения России из G20, не стала призывать к такому шагу, подчеркнув необходимость сотрудничества по "целому списку" проблем. Больше всего, по словам автора статьи, против членства Москвы выступают США и Канада.Ранее чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Кроме этого, глава Минфина Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к снимкам говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Министр финансов Индонезии — председателя "Большой двадцатки" в этом году — Сри Мульяни заявила, что организация выступает за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума.

https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html

https://ria.ru/20220326/posrednik-1780191850.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

кристалина георгиева, кристин лагард, джером пауэлл, россия, украина, сша, большая двадцатка, мвф, европейский центральный банк, саммит g20