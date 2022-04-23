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В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 23.04.2022
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В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки" - РИА Новости, 23.04.2022
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"
Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:03
2022-04-23T21:59
кристалина георгиева
кристин лагард
джером пауэлл
россия
украина
сша
большая двадцатка
мвф
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press.Автор материала подчеркнул, что повторение событий 2014 года маловероятно. Тогда после присоединения Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", однако в ситуации с G20 все выглядит иначе. Для принятия аналогичного решения необходимо единогласие среди стран — членов организации, которого, по всей видимости, не будет."Это кажется все менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20", — отмечается в статье.Уточняется также, что ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о возможности исключения России из G20, не стала призывать к такому шагу, подчеркнув необходимость сотрудничества по "целому списку" проблем. Больше всего, по словам автора статьи, против членства Москвы выступают США и Канада.Ранее чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Кроме этого, глава Минфина Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к снимкам говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".Министр финансов Индонезии — председателя "Большой двадцатки" в этом году — Сри Мульяни заявила, что организация выступает за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума.
https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html
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кристалина георгиева, кристин лагард, джером пауэлл, россия, украина, сша, большая двадцатка, мвф, европейский центральный банк, саммит g20
16:03 23.04.2022 (обновлено: 21:59 23.04.2022)
 
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"

Associated Press: Китай, Бразилия и ЮАР не позволят исключить Россию из G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Перед началом саммита "Группы двадцати"
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press.
Автор материала подчеркнул, что повторение событий 2014 года маловероятно. Тогда после присоединения Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", однако в ситуации с G20 все выглядит иначе. Для принятия аналогичного решения необходимо единогласие среди стран — членов организации, которого, по всей видимости, не будет.
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"Это кажется все менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20", — отмечается в статье.
Уточняется также, что ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о возможности исключения России из G20, не стала призывать к такому шагу, подчеркнув необходимость сотрудничества по "целому списку" проблем. Больше всего, по словам автора статьи, против членства Москвы выступают США и Канада.
Ранее чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Кроме этого, глава Минфина Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к снимкам говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".
Министр финансов Индонезии — председателя "Большой двадцатки" в этом году — Сри Мульяни заявила, что организация выступает за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума.
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Кристалина ГеоргиеваКристин ЛагардДжером ПауэллРоссияУкраинаСШАБольшая двадцаткаМВФЕвропейский центральный банкСаммит G20
 
 
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