16:03 23.04.2022 (обновлено: 21:59 23.04.2022)
В США признали невозможность исключить Россию из "Большой двадцатки"
Associated Press: Китай, Бразилия и ЮАР не позволят исключить Россию из G20
Перед началом саммита "Группы двадцати"
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спецоперация на Украине не скажется на членстве России в "Большой двадцатке", пишет Associated Press.
Автор материала подчеркнул, что повторение событий 2014 года маловероятно. Тогда после присоединения Крыма Россию исключили из "Большой восьмерки", однако в ситуации с G20 все выглядит иначе. Для принятия аналогичного решения необходимо единогласие среди стран — членов организации, которого, по всей видимости, не будет.
"Это кажется все менее и менее вероятным, поскольку несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в G20", — отмечается в статье.
Уточняется также, что ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос о возможности исключения России из G20, не стала призывать к такому шагу, подчеркнув необходимость сотрудничества по "целому списку" проблем. Больше всего, по словам автора статьи, против членства Москвы выступают США и Канада.
Ранее чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России. Кроме этого, глава Минфина Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к снимкам говорилось, что "Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать".
Министр финансов Индонезии — председателя "Большой двадцатки" в этом году — Сри Мульяни заявила, что организация выступает за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума.