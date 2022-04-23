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Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России - РИА Новости, 23.04.2022
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Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России
Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:52
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сша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции генерального секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений", - сказал Кириллов."В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации", - добавил он.
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сша, оон, нато, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:52 23.04.2022 (обновлено: 21:31 23.04.2022)
 
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России

Минобороны: расследовать "применение" Россией биооружия будут с санкции генсека ООН

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия.
"Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции генерального секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений", - сказал Кириллов.
"В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации", - добавил он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
11:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"
 
СШАООННАТОВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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