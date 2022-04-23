https://ria.ru/20220423/rassledovanie-1785066579.html

Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России

Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России - РИА Новости, 23.04.2022

Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России

Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:52

2022-04-23T11:52

2022-04-23T21:31

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции генерального секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений", - сказал Кириллов."В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации", - добавил он.

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, оон, нато, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)