https://ria.ru/20220423/rassledovanie-1785066579.html
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России - РИА Новости, 23.04.2022
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России
Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:52
2022-04-23T11:52
2022-04-23T21:31
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Он выступил в субботу на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением Российской Федерации в применении ядерного, химического или биологического оружия."Механизм расследования фактов возможного применения биологического оружия будет задействован с санкции генерального секретаря ООН, который определяет состав экспертной группы, исходя из собственных предпочтений", - сказал Кириллов."В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации", - добавил он.
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оон, нато, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:52 23.04.2022 (обновлено: 21:31 23.04.2022)
Минобороны рассказало, как будут расследовать "химатаку" со стороны России
Минобороны: расследовать "применение" Россией биооружия будут с санкции генсека ООН