https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119530.html

СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США

СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США - РИА Новости, 23.04.2022

СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химоружия на Украине,... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T21:21

2022-04-23T21:21

2022-04-23T21:29

происшествия

обострение ситуации в днр и лнр

игорь кириллов

владимир путин

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химоружия на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК запросит у Министерства обороны России сведения о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине и изучит эти данные в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима", - говорится в сообщении.В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785116553.html

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кириллов, владимир путин, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, сша