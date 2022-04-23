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СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119530.html
СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США
СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США - РИА Новости, 23.04.2022
СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США
Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химоружия на Украине,... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:21
2022-04-23T21:29
происшествия
обострение ситуации в днр и лнр
игорь кириллов
владимир путин
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химоружия на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК запросит у Министерства обороны России сведения о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине и изучит эти данные в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима", - говорится в сообщении.В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785116553.html
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происшествия, игорь кириллов, владимир путин, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, сша
21:21 23.04.2022 (обновлено: 21:29 23.04.2022)
 
СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США

СК запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью дискредитации России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химоружия на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК запросит у Министерства обороны России сведения о готовящихся провокациях США с целью обвинения Вооруженных Сил РФ в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине и изучит эти данные в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима", - говорится в сообщении.
Украинские военные в городе Ирпень - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 20:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны
В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 11:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияИгорь КирилловВладимир ПутинУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФСША
 
 
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