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Посол России в Оттаве призвал повлиять на США из-за провокации на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785119219.html
Посол России в Оттаве призвал повлиять на США из-за провокации на Украине
Посол России в Оттаве призвал повлиять на США из-за провокации на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Посол России в Оттаве призвал повлиять на США из-за провокации на Украине
Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что попросил Оттаву повлиять на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации с использованием РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T21:15
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что попросил Оттаву повлиять на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации с использованием оружия массового уничтожения на Украине."Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии", - сказал Степанов.Кроме того, посол распространил заявление, что информация о готовящейся провокации передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Как заявил посол, ответственность за провокацию будет полностью лежать на Вашингтоне.В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге в субботу он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785116553.html
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в мире, канада, сша, украина
21:15 23.04.2022 (обновлено: 21:40 23.04.2022)
 
Посол России в Оттаве призвал повлиять на США из-за провокации на Украине

Посол России в Оттаве призвал Трюдо повлиять на США из-за возможной провокации на Украине

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что попросил Оттаву повлиять на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации с использованием оружия массового уничтожения на Украине.
"Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии", - сказал Степанов.
Украинские военные в городе Ирпень - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 20:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны
Кроме того, посол распространил заявление, что информация о готовящейся провокации передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Как заявил посол, ответственность за провокацию будет полностью лежать на Вашингтоне.
В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге в субботу он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 11:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКанадаСШАУкраина
 
 
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