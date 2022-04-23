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МО: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный" - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785117033.html
МО: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный"
МО: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный" - РИА Новости, 23.04.2022
МО: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный"
Спецслужбы Украины планируют провести провокацию и обвинить Россию в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:51
2022-04-23T20:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
одесса
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спецслужбы Украины планируют провести провокацию и обвинить Россию в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В районе одесского порта "Южный" спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта", - сказал он.Мизинцев уточняет, что для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты.Генерал утверждает, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны.
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в мире, киев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), одесса
20:51 23.04.2022 (обновлено: 20:53 23.04.2022)
 
МО: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный"

Минобороны: Киев планирует провокацию с химвеществами в районе порта "Южный"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спецслужбы Украины планируют провести провокацию и обвинить Россию в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В районе одесского порта "Южный" спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта", - сказал он.
Мизинцев уточняет, что для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты.
Генерал утверждает, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны.
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