https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785116553.html

Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны

Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны

Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T20:47

2022-04-23T20:47

2022-04-23T21:35

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче", — сказал он.Генерал-полковник утверждает, что российские военные относятся к мирному населению "исключительно гуманно", в отличие от ВСУ и националистических формирований. По его словам, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ", — добавил он.У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный. Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта. По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/stsenarii-1785075384.html

https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о готовящихся на Украине провокациях в Пасхальную ночь Брифинг Минобороны РФ 23 апреля вечер 2022-04-23T20:47 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, служба безопасности украины