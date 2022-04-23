20:47 23.04.2022 (обновлено: 21:35 23.04.2022)
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны
Минобороны: спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные в городе Ирпень
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные в городе Ирпень. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче", — сказал он.
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ", — добавил он.
У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный. Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта. По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.