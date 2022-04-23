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Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785116553.html
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны
Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:47
2022-04-23T21:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче", — сказал он.Генерал-полковник утверждает, что российские военные относятся к мирному населению "исключительно гуманно", в отличие от ВСУ и националистических формирований. По его словам, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ", — добавил он.У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный. Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта. По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/stsenarii-1785075384.html
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Минобороны РФ о готовящихся на Украине провокациях в Пасхальную ночь
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в мире, великобритания, служба безопасности украины
20:47 23.04.2022 (обновлено: 21:35 23.04.2022)
 
Спецслужбы Украины планируют провокацию в Лисичанске, заявили в Минобороны

Минобороны: спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные в городе Ирпень
Украинские военные в городе Ирпень - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные в городе Ирпень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о "бесчинствах русских", заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк. С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче", — сказал он.
Генерал-полковник утверждает, что российские военные относятся к мирному населению "исключительно гуманно", в отличие от ВСУ и националистических формирований. По его словам, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ", — добавил он.
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Вчера, 13:23В мире
Минобороны раскрыло сценарии провокаций США против РФ с применением ОМП
У НЦУО также есть данные о провокации в районе одесского порта Южный. Как заявил Мизинцев, "наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящий в 500 метрах от военного объекта. По сведения российского ведомства, для реализации замысла на территорию предприятия 18 апреля из Одессы доставили цистерну с десятью тоннами аммиака.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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