https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html

Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны

Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022

Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны

Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:26

2022-04-23T11:26

2022-04-23T11:26

в мире

славянск

краматорск

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости", - сказал Кириллов.В то же время он подчеркнул, что такой сценарий наименее вероятен.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/khimzaschita-1784632305.html

славянск

краматорск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, славянск, краматорск