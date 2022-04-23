https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны
Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
в мире
славянск
краматорск
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости", - сказал Кириллов.В то же время он подчеркнул, что такой сценарий наименее вероятен.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/khimzaschita-1784632305.html
славянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, краматорск
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны
Минобороны: Запад может применить на Украине ОМУ, чтобы обвинить Россию