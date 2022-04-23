Рейтинг@Mail.ru
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220423/provokatsiya-1785064107.html
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.04.2022
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны
Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:26
2022-04-23T11:26
в мире
славянск
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155654/25/1556542509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f432a39c8d62ecf13dcf2ef7a559c8a8.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости", - сказал Кириллов.В то же время он подчеркнул, что такой сценарий наименее вероятен.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/khimzaschita-1784632305.html
славянск
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155654/25/1556542509_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_c868e471df64a60651040222c4067b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, славянск, краматорск
11:26 23.04.2022
 
Запад может применить на Украине ОМУ, заявили в Минобороны

Минобороны: Запад может применить на Украине ОМУ, чтобы обвинить Россию

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСгоревший дом городе Славянск
Сгоревший дом городе Славянск - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сгоревший дом городе Славянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Открытое применение ОМУ на поле боя" в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости", - сказал Кириллов.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 09:11В мире
Американские справочники по химической защите нашли под Харьковом
В то же время он подчеркнул, что такой сценарий наименее вероятен.
 
В миреСлавянскКраматорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала